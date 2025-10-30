Η Μπάγερν Μονάχου ήθελε περισσότερο τη νίκη και την πήρε. Με καθοριστικούς τους Τζέσαπ και Ομπστ στο δεύτερο ημίχρονο «καθάρισε» τη Βίρτους Μπολόνια με 86-70 και την έπιασε στο ίδιο ρεκόρ (4-4).

Τα τρίποντα των Τζάστιν Τζέσαπ και Αντρέας Ομπστ ήταν εκείνα που έκριναν το παιχνίδι στην τρίτη και τέταρτη περίοδο αντίστοιχα, δίνοντας στην Μπάγερν διψήφια διαφορά, ενώ η Βίρτους δεν κατάφερε να επιστρέψει. Ο Τζέσαπ τελείωσε το ματς με 12 πόντους (2/4τρ.), ο Ομπστ είχε 21 πόντους με 4/9 τρίποντα και ο Αϊζάια Μάικ 17 πόντους, ενώ ο Σπένσερ Ντίνγουιντι στο ντεμπούτο του στην Ευρωλίγκα είχε 6 πόντους σε 20'.

Για τη Βίρτους, που είχε 20 λάθη, ο Άλεν Σμάιλαγκιτς πέτυχε 17 πόντους, ο Κάρσεν Έντουαρντς, ο οποίος άργησε να πάρει μπρος επιθετικά, πρόλαβε να βάλει 16 πόντους (7/19 σουτ) σε 28' και ο Ντέρικ Άλστον σημείωσε 10 πόντους.

Στην επόμενη αγωνιστική (9η) η Μπάγερν παίζει στη Γαλλία κόντρα στην Παρί (6/11, 22:00), ενώ η Βίρτους παίζει εκτός έδρας με την Μπασκόνια (6/11, 21:30).

Έφτιαξε μομέντουμ η Μπάγερν, επέστρεψε η Βίρτους

Μετά τα πρώτα αναγνωριστικά λεπτά, όπου οι φιλοξενούμενοι σκόραραν με τον Σμάιλαγκιτς (5-6), η Μπάγερν με δύο τρίποντα από Ομπστ και Λούτσιτς προηγήθηκε με 13-6. Ωστόσο, η Βίρτους κατάφερε να μείνει κοντά χάρη στα καλάθια του Άλστον (16-14), προτού ο Ντα Σίλβα διαμορφώσει το 18-15 της πρώτης περιόδου.

Ο Μόργκαν έφερε το ματς στον πόντο (18-17), αλλά οι γηπεδούχοι βρήκαν επιθετικές λύσεις από τον Βόιγκντμαν και ξέφυγαν με 29-21, δημιουργώντας μομέντουμ. Δύο σερί τρίποντα από Σμάιλαγκιτς και Έντουαρντς επανέφεραν την ιταλική ομάδα (34-30) και ο δεύτερος μείωσε κι άλλο στο 38-37. O Bιλντόζα δεν μπόρεσε να βάλει την ομάδα του μπροστά (1/2β.), αντίθετα ο Ομπστ έβαλε τις δικές του βολές (3/3) για το 41-38 του ημιχρόνου, διάστημα στο οποίο η Βίρτους σούταρε με 50% από τις βολές (6/12).

Τζέσαπ και Ομπστ έστειλαν τη διαφορά στο 10+ και τελείωσαν το ματς

Δύο σερί καλάθια του Έντουαρντς έβαλαν σε θέση οδηγού τη Βίρτους (41-42) και με επιπλέον πέντε πόντους του Σμάιλαγκιτς έγινε το 46-51. Ο Γκόρντον Χέρμπερτ πήρε τάιμ άουτ και η Μπάγερν επέστρεψε άμεσα. Αφού ισοφάρισε (51-51), πήρε τo προβάδισμα με το πρώτο καλάθι του Ντίνγουιντι (54-53) και ο Τζέσαπ λίγο μετά έγραψε το 58-53, με την τρίτη περίοδο να λήγει στο 61-55.

Παρότι οι φιλοξενούμενοι πλησίασαν εκ νέου με τα τρίποντα των Έντουαρντς και Τζάλοου (63-61), ο Τζέσαπ δήλωσε πάλι παρών και με τη συνδρομή των Ντα Σίλβα και Ομπστ έγινε το 72-61. Και ξανά ο Τζέσαπ, με νέο τρίποντο έγραψε το 75-61 στο 36' σε συνολικό σερί 12-0. O Τέιλορ έδωσε μια ανάσα, αλλά τα τρίποντα των Ομπστ και Γιόβιτς έστειλαν τη διαφορά στο +18 (81-63) στο 37' και τίποτα δεν μπορούσε να αλλάξει ως το φινάλε...

Τα δεκάλεπτα: 18-15, 41-38, 61-55, 86-70

Δείτε εδώ τα στατιστικά του αγώνα.