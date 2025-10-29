Αποχαιρέτισε τον Καλάθη η Μονακό: «Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού»

Επίσημο χαρακτήρα πήρε το διαζύγιο του Νικ Καλάθη με τη Μονακό. Η ομάδα από το Πριγκηπάτο ανακοίνωσε την κοινή συναινέσει λύση της συνεργασίας με τον Έλληνα γκαρντ και του ευχήθηκε καλή συνέχεια στην καριέρα του.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
Ευχαριστούμε Νικ, θρύλε του παιχνιδιού
Με αμοιβαία συμφωνία, ο σύλλογος και ο παίκτης αποφάσισαν να χωρίσουν τους δρόμους τους πριν από το τέλος της τρέχουσας σεζόν.
Όλη η οικογένεια μπάσκετ της AS Monaco σου εύχεται ό,τι καλύτερο για το υπόλοιπο της καριέρας σου.
