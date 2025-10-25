Με τέσσερα παιχνίδια που παρουσιάζουν μεγάλο ενδιαφέρον συνεχίζεται το πρωτάθλημα της Α1 Γυναικών.

Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 86-82 του Πρωτέα Βούλας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι. 4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

14.00 Πανσερραϊκός-Παναθλητικός

14.00 Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα

16.00 Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός

Κυριακή 26/10

Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός) Αναλυτικά τα παιχνίδια ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82

Διαιτητές: Ταρενίδης-Κωνσταντινέλλης-Γιαννούλης

Δεκάλεπτα: 23-17, 46-34, 67-64, 86-82

ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού, Γουίλιαμς 22, Ράπτη, Γιαννούδη 4, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 22(4), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 4, Μπαντού 17(2).

Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 12(2), Ανδρικοπούλοου 3(1), Ανδρέου 3, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο, Λόρεν 31(4), Τουμπανιάρη, Μόργκαν 14(2), Κόρνγουελ 15.