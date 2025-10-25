Ο ΠΑΟΚ σημείωσε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα επικρατώντας με 86-82 του Πρωτέα Βούλας μετά από ένα συναρπαστικό παιχνίδι.
4η Αγωνιστική – Αποτελέσματα
ΠΑΟΚ-Πρωτέας Βούλας 86-82
14.00 Πανσερραϊκός-Παναθλητικός
14.00 Ιωνία-ΠΑΣ Γιάννινα
16.00 Ανόρθωση Βόλου-Ολυμπιακός
Κυριακή 26/10
Αγγ. Ζούπας 13.00 Αμύντας-Αθηναϊκός Qualco Ναστούλης-Πολάτογλου-Τσικριτσάκη (Γερός)
Αναλυτικά τα παιχνίδια
Διαιτητές: Ταρενίδης-Κωνσταντινέλλης-Γιαννούλης
Δεκάλεπτα: 23-17, 46-34, 67-64, 86-82
ΠΑΟΚ (Αγγελίδης): Τσιχλάκη, Κυπριανού, Γουίλιαμς 22, Ράπτη, Γιαννούδη 4, Ράτζα 2, Μάρμπεϊ 22(4), Παπαϊωάννου 4, Γκρέισον 11, Ζορμπαλά 4, Μπαντού 17(2).
Πρωτέας Βούλας (Δεσποτάκης): Στολίγκα 12(2), Ανδρικοπούλοου 3(1), Ανδρέου 3, Χουσελά, Σακελλαρίου 4, Μπόικο, Λόρεν 31(4), Τουμπανιάρη, Μόργκαν 14(2), Κόρνγουελ 15.