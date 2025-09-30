Ολυμπιακός: Αλλαγή ημερομηνίας του αγώνα με την Παρί

Λίγο πριν από το πρώτο τζάμπολ της σεζόν στη Euroleague, ο Ολυμπιακός ενημέρωσε για την αλλαγή ημερομηνίας στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρί.

Αρχίζει σήμερα η Euroleague της σεζόν 2025-26, με τον προγραμματισμό της διοργάνωσης να έχει γίνει για όλα τα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Ο Ολυμπιακός με ανακοίνωσή του ενημέρωσε ότι ο προγραμματισμένος εκτός έδρας αγώνας με την Παρί στις 26 Μαρτίου άλλαξε ημερομηνία.

Συγκεκριμένα, εκείνη την ημερομηνία δεν θα είναι διαθέσιμο το γήπεδο της γαλλικής ομάδας, επομένως η Euroleague ενημέρωσε ότι ο αγώνας θα πρέπει να αλλάξει ημερομηνία και αυτός μετατέθηκε νωρίτερα, για τις 10 Μαρτίου.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τους φιλάθλους μας πως η εκτός έδρας αναμέτρηση της 26ης Μαρτίου με την Παρί, έπειτα από ενημέρωση της Euroleague για μη διαθεσιμότητα γηπέδου από τη γαλλική ομάδα για εκείνη την ημερομηνία, μετατέθηκε στις αρχές του ίδιου μήνα και συγκεκριμένα στις 10 Μαρτίου.

Συνεπώς το ματς Παρί-Ολυμπιακός θα διεξαχθεί στις 10 Μαρτίου στις 20:45 τοπική ώρα».