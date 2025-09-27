Κάρινγκτον: «Στη Χάποελ Ιερουσαλήμ έχουμε μια πολύ καλή βάση για το Eurocup»

Ο Καντίν Κάρινγκτον τόνισε πως η Χάποελ πέτυχε μια νίκη - δήλωση απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ και πρόσθεσε πως η ομάδα από την Ιερουσαλήμ έχει μια καλή βάση για να προχωρήσει στο Eurocup.

Η Χάποελ Ιερουσαλήμ «σόκαρε» την «ομάδα του λαού» στο League Cup του Ισραήλ (79-69) και ο εκ των πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, Καντίν Κάρινγκτον, που είχε 16 πόντους, δήλωσε:

«Ο προπονητής μας είπε ότι αυτές οι νίκες δεν σημαίνουν τίποτα, αλλά φάνηκε πως έχουμε μια καλή βάση για το Eurocup και το πρωτάθλημα. Αυτό το αποτέλεσμα δείχνει πόσο καλοί μπορούμε να γίνουμε. Τώρα αρχίζει η πραγματική αποστολή για εμάς».

Επιπλέον, ανέφερε: «Νομίζω ότι είναι μια δήλωση. Φτιάξαμε μια καλή ομάδα, είμαστε ένα συμπαγές σύνολο. Όταν επιστρέψουν και οι τραυματίες θα είμαστε ακόμα καλύτεροι. Έχουμε πολλές επιλογές στο ροτέισιον και θα συνεχίσουμε να βελτιωνόμαστε όσο προχωρά η σεζόν».