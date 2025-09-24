Η Κιριάτ το πάλεψε μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο, δυσκόλεψε την Μακάμπι Τελ Αβίβ αλλά η ομάδα του Κάτας κατάφερε να πάρει στο τέλος τη νίκη (93-91) και την πρόκριση στα ημιτελικά του League Cup.

Η Μακάμπι Τελ Αβίβ κοντραρίστηκε με την Κιριάτ για τα προημιτελικά του League Cup. Η ομάδα του Όντετ Κάτας δυσκολεύτηκε αρκετά αλλά στο τέλος πανηγύρισε τη νίκη με 93-91 και την πρόκριση στα ημιτελικά.

Η πρώτη περίοδος τελείωσε με την Μακάμπι να προηγείται με 23-19, με την Κιριάτ να καταφέρνει να ισοφαρίζει το ματς στο δεύτερο δεκάλεπτο (42-42). Στην τρίτη περίοδο οι δύο ομάδες έμειναν κοντά στο σκορ (66-62) και τα τελευταία λεπτά του αγώνα ήταν... θρίλερ με την Μακάμπι να επικρατεί τελικά με 93-91.

Για την Μακάμπι ο Ουόκερ είχε 24 πόντους, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο, ενώ ο Σόρκιν μέτρησε 11 πόντους και 7 ριμπάουντ. Για την Κιριάτ ξεχώρισε ο Χολ με 18 πόντους, 7 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 2 κλεψίματα, ο Λόκι με 17 πόντους, 1 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο αλλά και ο Νιλ με 11 πόντους, 5 ριμπάουντ, 11 ασίστ και 1 κλέψιμο.

Τα δεκάλεπτα: 23-19, 42-42, 66-62, 93-91

Τα στατιστικά του αγώνα.