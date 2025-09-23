MENU
Κι επίσημα τέλος από τη Φενέρ ο Σανλί, ανακοινώνεται από την Ντουμπάι BC

Ο Σερτάκ Σανλί αποτελεί κι επίσημα παρελθόν από τη Φενέρμπαχτσε κι αναμένεται να ανακοινωθεί από την Ντουμπάι BC.

Τίτλοι τέλους για τον Τούρκο σέντερ στους πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει κι επίσημα την αποχώρηση του Σανλί από την ομάδα.

Ο Τούρκος σέντερ τα έχει βρει με την Ντουμπάι BC και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η απόκτησή του από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αυτός είναι ο λόγος που το «encestando» ανέφερε τη Δευτέρα (22/9) πως η Φενέρμπαχτσε πιθανότατα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα σέντερ.

