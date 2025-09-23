Κι επίσημα τέλος από τη Φενέρ ο Σανλί, ανακοινώνεται από την Ντουμπάι BC

Τίτλοι τέλους για τον Τούρκο σέντερ στους πρωταθλητές Ευρώπης, με τη Φενέρμπαχτσε να ανακοινώνει κι επίσημα την αποχώρηση του Σανλί από την ομάδα.
Ο Τούρκος σέντερ τα έχει βρει με την Ντουμπάι BC και μέσα στις επόμενες ώρες αναμένεται να επισημοποιηθεί η απόκτησή του από την ομάδα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.
Αυτός είναι ο λόγος που το «encestando» ανέφερε τη Δευτέρα (22/9) πως η Φενέρμπαχτσε πιθανότατα θα κινηθεί για την απόκτηση ενός ακόμα σέντερ.
Her şey için teşekkürler Sertaç Şanlı! 💛💙— Fenerbahçe Beko (@FBBasketbol) September 23, 2025
2023-24 ve 2024-25 sezonlarında formamızı giyen ve bu süreçte elde ettiğimiz başarılarda önemli pay sahibi olan sporcumuz Sertaç Şanlı ile yollarımız ayrılmıştır.
Sertaç Şanlı’ya takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür ediyor,… pic.twitter.com/ANZlmOrky7