Κοντά σε συμφωνία με την Ντουμπάι BC o Σανλί

Σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο Σερτάκ Σανλί αναμένεται να είναι ο αντικαταστάτης του Μαμ Ζαϊτέ στην Ντουμπάι BC, με τις δυο πλευρές να βρίσκονται κοντά σε συμφωνία.

Ο Μαμ Ζαϊτέ στάθηκε άτυχος στην προετοιμασία της Ντουμπάι BC ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, με τον Γάλλο σέντερ να τραυματίζεται στον αχίλλειο τένοντα, με αποτέλεσμα να περάσει την πόρτα του χειρουργείου, κάτι που σημαίνει πως θα μείνει αρκετό καιρό εκτός αγωνιστικών υποχρέωσεων με την ομάδα του Ντουμπαί.

Πλέον ο σύλλογος από τα ΗΑΕ έσπευσε να αντικαταστήσει το κενό του και σύμφωνα με δημοσίευμα του BasketNews ο Σερτάκ Σανλί είναι ο εκλεκτός για να αντικαταστήσει τον Γάλλο σέντερ στην γραμμή των ψηλών της Ντουμπάι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η συμφωνία αναμένεται να είναι εν μέρει εγγυημένη, δίνοντας στην Ντουμπάι BC την ευελιξία να επαναξιολογήσει την προσθήκη του Σανλί μετά από δύο μήνες παρουσίας του με την ομάδα. Παράλληλα ο σύλλογος διατηρεί την οψιόν επέκτασης του συμβολαίου του Σανλί μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-26.

Την σεζόν 2024–25 ο Τούρκος σέντερ είχε μέσο όρο 5,5 πόντους με 62% ευστοχία στα σουτ εντός της περιφέρειας και 36% στα τρίποντα, μαζί με 2,4 ριμπάουντ και 0,7 ασίστ σε μόλις 13 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα με την φανέλα της Φενέρ.