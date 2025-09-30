Οι 18 αντίπαλοι των «αιωνίων»: τα ατού τους, οι αδυναμίες τους, οι μεγάλες μεταγραφές τους!

Η Ευρωλίγκα ξεκινάει και το SDNA ρίχνει κάτι παραπάνω από μια ματιά στις ομάδες, που θα βρουν μπροστά τους ο Παναθηναϊκός με τον Ολυμπιακό.

Τα ψέματα τελείωσαν, η Ευρωλίγκα ξεκινάει, το ενδιαφέρον είναι τεράστιο. Πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που όλοι κάνουν λόγο για την δυνατότερη Ευρωλίγκα όλων των εποχών. Μεταξύ άλλων μιλάμε για μία διοργάνωση, που φέτος θα έχει 20 ομάδες και που οι περισσότερες εξ αυτών έχουν ενισχυθεί τρομερά.

Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός είναι από τα φαβορί σε έναν δρόμο, που θα ολοκληρωθεί στο ΟΑΚΑ. Εκεί, όπου θα γίνει το φάιναλ-φορ.

Πάμε, λοιπόν, να δούμε τι παίζει με τις 18 αντιπάλους των «αιωνίων», εκεί, όπου θα βρούμε τις πρωτάρες Χάποελ Τελ Αβίβ και Dubai Bc.

ΑΝΑΝΤΟΛΟΥ ΕΦΕΣ

Έτοιμη για επιστροφή σε φάιναλ-φορ

Η Εφές έφτασε κοντά στο φάιναλ-φορ πέρυσι, αλλά ο Παναθηναϊκός στην οκτάδα ήταν εκείνος, που είπε την τελευταία κουβέντα. Οι Τούρκοι ενισχύθηκαν πολύ φέτος και είναι έτοιμοι για επιστροφή στην τετράδα. Αν δεν είχε τραυματιστεί σοβαρά και ο Βενσάν Πουαριέ, όλα θα ήταν περίφημα για την ομάδα του Ιγκόρ Κοκόσκοφ.

Στους Τούρκους μετακόμισε φέτος από τη Μονακό ο Γιώργος Παπαγιάννης.

Η μεγάλη μεταγραφή: Τζόρνταν Λόιντ

Βασική πεντάδα: Λάρκιν, Λόιντ, Κορντινιέ, Οσμανί, Κάι Τζόουνς

Προπονητής: Ιγκόρ Κοκόσκοφ (1η σεζόν)

ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ

Αν της βγουν τα «στοιχήματα»!

Η Φενέρ είναι η πρωταθλήτρια Ευρώπης και δικαίως έφτασε εκεί, που έφτασε. Θα καταφέρει να κάνει το back to back; Ποτέ δεν ξέρεις, αλλά είναι δύσκολο. Και αυτό γιατί της έφυγαν οι κολώνες της (Γκούντουριτς, Χέιζ-Ντέιβις) και την ίδια ώρα ήρθαν ταλαντούχοι παίκτες, αλλά άπειροι στο ευρωπαϊκό κομμάτι (Μπέικοτ, Χόρτον-Τάκερ, Μπόστον). Κανείς, όμως, δεν μπορεί να αγνοήσει εκτός των άλλων τις ικανότητες του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους.

Η μεγάλη μεταγραφή: Τάλεν Χόρτον-Τάκερ

Βασική πεντάδα: Μπόλντγουϊν, Χολ, Χόρτον-Τάκερ, Μέλι, Μπιρτς

Προπονητής: Σαρούνας Γιασικεβίτσιους (3η σεζόν)

ΜΟΝΑΚΟ

Κάτι καλύτερο από πέρυσι...

Η Μονακό έκανε μεγάλη προσπάθεια πέρυσι και κατάφερε να φτάσει στο φάιναλ-φορ και μάλιστα στον τελικό, έχοντας αντικαταστήσει μεσούσης της σεζόν τον Σάσα Ομπράντοβιτς με τον Βασίλη Σπανούλη. Ο τελευταίος μετά και την επιτυχία της Εθνικής θέλει ανάλογη συνέχεια. Εχει κορμό από τα προηγούμενα χρόνια, από τον Μίροτιτς περιμένει να του δώσει το κάτι παραπάνω.

Η μεγάλη μεταγραφή: Νίκολα Μίροτιτς

Βασική πεντάδα: Τζέιμς, Οκόμπο, Ντιαλό, Μίροτιτς, Χέιζ

Προπονητής: Βασίλης Σπανούλης (2η σεζόν)

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ

Προσέθεσε ποιότητα και εμπειρία

Η Μπαρτσελόνα έφτασε πολύ κοντά πέρυσι στο φάιναλ-φορ. Στην οκτάδα, όμως, η Μονακό την κέρδισε στις λεπτομέρειες, στο παιχνίδι, όπου ο Γιώργος Παπαγιάννης έκανε «παπάδες».

Φέτος οι Καταλανοί προσέθεσαν στο ρόστερ τους ποιότητα και εμπειρία και πως όχι άλλωστε από τη στιγμή, που πήραν τον 35χρονο Κλάιμπερν και τον 34χρονο Σενγκέλια.

Θα είναι δύσκολο να διεκδικήσει φάιναλ-φορ, αλλά θα το παλέψει σκληρά.

Η μεγάλη μεταγραφή: Τορνίκε Σενγκέλια

Βασική πεντάδα: Σατοράνσκι, Πάντερ, Κλάιμπερν, Σενγκέλια, Βέσελι

Προπονητής: Χοάν Πεναρόγια (2η σεζόν)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ

Ανανεωμένη και τρομερά φιλόδοξη

Η Ρεάλ αποκλείστηκε εύκολα πέρυσι από τον Ολυμπιακό στην οκτάδα και φέτος έγινε αναδόμηση. Στην θέση του Τσους Ματέο πήγε ο Σέρτζιο Σκαριόλο και την ίδια ώρα έγιναν πολλές και καλές μεταγραφές.

Όπως του Μαλεντόν, των Λάιλς και Οκέκε από το ΝΒΑ, του Γερμανού Κράμερ.

Η επιστροφή στο φάιναλ-φορ είναι κάτι παραπάνω από μονόδρομος για τους Μαδριλένους.

Η μεγάλη μεταγραφή: Τρέι Λάιλς

Βασική πεντάδα: Καμπάτσο, Μαλεντόν, Χεζόνια, Λάιλς, Ταβάρες.

Προπονητής: Σέρτζιο Σκαριόλο (1η σεζόν)

ΠΑΡΙ

Αλλαξαν σχεδόν τα πάντα

Η Παρί ενθουσίασε όλο τον κόσμο πέρυσι με το παιχνίδι της, αλλά σχεδόν τίποτα δεν είναι ίδιο πλέον. Ο κόουτς Σπλίτερ επέστρεψε στο ΝΒΑ, τα «βαριά χαρτιά» άλλος για Χίο τράβηξε και άλλος για Μυτιλήνη (Σορτς, Ουόρντ, Γιάντουνεν, Χέιζ και σία).

Δεν έγιναν άσχημες κινήσεις (όπως του Ρόμπινσον από την Τράπανι και του Στίβενς από το ΝΒΑ), αλλά να επαναληφθεί το περυσινό θα είναι θαύμα.

Η μεγάλη μεταγραφή: Λαμάρ Στίβενς

Βασική πεντάδα: Ρόμπινσον, Ιφί, Στίβενς, Ουίλις, Μπακό

Προπονητής: Φραντσέσκο Ταμπελίνι (1η σεζόν)

ΜΠΑΓΕΡΝ

Η επανάληψη θα είναι επιτυχία

Η Μπάγερν μπήκε στην δεκάδα της Ευρωλίγκας πέρυσι, αν κάνει το ίδιο και φέτος θα είναι επιτυχία. Και αυτό γιατί έχουν ενισχυθεί οι περισσότερες ομάδες, ενώ στην διαδικασία μπαίνουν και οι Χάποελ Τελ Αβίβ και Ντουμπάι, που μόνο φτωχοί συγγενείς δεν θα είναι.

Ο τραυματισμός του Ρόκας Γιοκουμπάιτις κόβει κάποιες από τις ελπίδες των Γερμανών για κάτι καλό.

Η μεγάλη μεταγραφή: Ρόκας Γιοκουμπάιτις

Βασική πεντάδα: Γιόβιτς, Μέις, Λούτσιτς, Μάικ, Γκέιμπριελ

Προπονητής: Γκόρντον Χέρμπερτ (2η σεζόν)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ

Περισσότερη αθλητικότητα, μεγαλύτερα όνειρα

Ο Γιάννης Σφαιρόπουλος θέλησε φέτος να προσθέσει μεγαλύτερη αθλητικότητα στον Ερυθρό Αστέρα, βλέποντας, όπως και όλοι, ότι αυτό το κομμάτι μετράει τρομερά στο σύγχρονο μπάσκετ.

Πήρε, λοιπόν, Ιζούντου, Μονέκε, Οτζελέγιε, Κάρτερ και σία, ελπίζοντας σε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.

Κάτι, που σημαίνει κατ’ αρχάς είσοδο στην οκτάδα.

Η μεγάλη μεταγραφή: Τσίμα Μονέκε

Βασική πεντάδα: Μίλερ-ΜακΙντάιρ, Κάρτερ, Νουόρα, Μονέκε, Ριβέρο

Προπονητής: Γιάννης Σφαιρόπουλος (3η σεζόν)

ΑΡΜΑΝΙ

Να πάει σε άλλο επίπεδο

Η Αρμάνι δεν διακρίνεται για το δυνατό του χαρακτήρα της, φέτος, πάντως, έχει φιλοδοξία να πάει πολύ μακριά. Η μεγάλη μεταγραφή του Μάρκο Γκούντουριτς είναι ένας λόγος να το πιστεύουν ακόμη περισσότερο οι Ιταλοί.

Οι τελευταίοι ελπίζουν επίσης να δουν τον καλύτερο εαυτό του Λορένζο Μπράουν και όχι αυτόν, που έδειξε στον Παναθηναϊκό.

Η μεγάλη μεταγραφή: Μάρκο Γκούντουριτς

Βασική πεντάδα: Μπράουν, Γκούντουριτς, Σιλντς, ΛεΝτέι, Νίμπο

Προπονητής: Ετόρε Μεσίνα (7η σεζόν)

ΠΑΡΤΙΖΑΝ

Είσοδο στη δεκάδα και βλέπουμε

Η Παρτίζαν έφτασε κοντά πέρυσι στη πρώτη δεκάδα, αλλά δεν τα κατάφερε. Κάτι, που θέλει να πετύχει φέτος, για αυτό άλλωστε και έκανε ορισμένες σπουδαίες μεταγραφές. Όπως του Σέικ Μίλτον από το ΝΒΑ και του Τζαμπάρι Πάρκερ από την Μπαρτσελόνα. Και πριν από μερικές μέρες έβαλε το κερασάκι στην τούρτα με την απόκτηση του υπερταλαντούχου, Μίκα Μούρινεν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι η εγγύηση για το ολοένα και καλύτερο, ο Αϊζάακ Μπόνγκα έχει πάρει τα πάνω του μετά τη κατάκτηση του Ευρωμπάσκετ.

Η μεγάλη μεταγραφή: Σέικ Μίλτον

Βασική πεντάδα: Κ. Τζόουνς, Μίλτον, Μπόνγκα, Πάρκερ, Τ. Τζόουνς

Προπονητής: Ζέλικο Ομπράντοβιτς (5η σεζόν)

ΖΑΛΓΚΙΡΙΣ

Αναζητείται η υπέρβαση

Η Ζαλγκίρις έχει πάντα μία δυναμική. Πέρυσι ήταν μακριά από την δεκάδα, φέτος θέλει να βρίσκεται μέσα σε αυτή. Εγιναν μεταγραφές προς αυτή τη κατεύθυνση (Ουίλιαμς-Γκος, Μόουζες Ράιτ, Λο), ο προπονητής, όμως, είναι άπειρος. Ο Τόμας Ματσιούλις ήταν βοηθός του Γιασικεβίτσιους, πρώτη φορά, όμως, θα προπονήσει σε τόσο υψηλό επίπεδο.

Η μεγάλη μεταγραφή: Νάιτζελ Ουίλιαμς-Γκος

Βασική πεντάδα: Ουίλιαμς-Γκος, Φραντσίσκο, Σιρβίντις, Σλίβα, Μόουζες Ράιτ

Προπονητής: Τόμας Ματσιούλις (1η σεζόν)

ΜΠΑΣΚΟΝΙΑ

Κινούμενη στη μετριότητα

Εδώ και χρόνια η Μπασκόνια έχει χάσει την αίγλη της. ‘Η αν προτιμάτε την δυναμική, που είχε. Και φέτος μία από τα ίδια βλέπουμε. Θα κάνει κάποιες νίκες, θα κάνει κάποιες ζημιές, αλλά μέχρι εκεί: θα είναι θαύμα αν μπορέσει να βρεθεί στην δεκάδα.

Ο Μάρκους Χάουαρντ παραμένει το μεγάλο της «όπλο», δίπλα του προστέθηκαν παιδιά με προσόντα, αλλά χωρίς ευρωπαϊκή εμπειρία.

Η μεγάλη μεταγραφή: Χαμιντού Ντιαλό

Βασική πεντάδα: Φόρεστ, Χάουαρντ, Ντιαλό, Σεντεκέρσκις, Ντιακιτέ

Προπονητής: Πάολο Γκαλμπιάτι (1η σεζόν)

ΒΙΛΕΡΜΠΑΝ

Στόχος; Να κάνει πάνω από 10 νίκες

Στα χαρτιά τουλάχιστον η Βιλερμπάν φαίνεται ως η πιο αδύναμη της Ευρωλίγκας. Βέβαια στη πράξη μετράνε όλα. Και εκεί οι Γάλλοι θα προσπαθήσουν για το καλύτερο δυνατό, γνωρίζοντας ότι οι πιθανότητες για υπέρβαση είναι λίγες.

Ο Τομά Ερτέλ θα προσπαθήσει να δείξει ότι μπορεί στα 36 του, στα 38 του ο Νάντο Ντε Κολό θα είναι ο δάσκαλος για τους υπόλοιπους.

Η μεγάλη μεταγραφή: Τομά Ερτέλ

Βασική πεντάδα: Ερτέλ, Ντε Κολό, Αζινσά, Τραορέ, Μασά

Προπονητής: Πιέρ Πουπέ (3η σεζόν)

ΜΑΚΑΜΠΙ

Αλλαξε πολύ και ελπίζει

Η Μακάμπι ήταν στις τελευταίες θέσεις τη περυσινή σεζόν, φέτος δεν θέλει τέτοια πράγματα. Για αυτό άλλωστε και άλλαξε πολλά στο ρόστερ της. Πήρε παίκτες από το ΝΒΑ και ελπίζει αυτό να της βγει σε καλό. Δύσκολα, πάντως, δεν θα πάει καλύτερα σε σχέση με πέρυσι, οπότε και έκανε μόλις 11 νίκες.

Η μεταγραφή του Λόνι Ουόκερ είναι από μόνη της εγγύηση για καλύτερα πράγματα.

Η μεγάλη μεταγραφή: Λόνι Ουόκερ

Βασική πεντάδα: Μπλατ, Ντόουτιν, Ουόκερ, Λιφ, Σόρκιν

Προπονητής: Οντεντ Κάτας (4η σεζόν)

ΒΙΡΤΟΥΣ ΜΠΟΛΟΝΙΑ

Σημαντική ενίσχυση, δύσκολη αποστολή

Η Βίρτους Μπολόνια ήταν η δεύτερη χειρότερη ομάδα της Ευρωλίγκας τη περυσινή σεζόν. Φέτος θέλει πολύ καλύτερα πράγματα και την κάνει να ελπίζει το γεγονός ότι ενίσχυσε τη περιφέρειά της με τον Βιλντόζα και κυρίως τον Κάρσεν Εντουαρντς.

Στα χαρτιά, όμως, γενικώς φαίνεται πολύ αδύναμη σε σχέση με τις περισσότερες ομάδες, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας ότι η αποστολή της είναι δύσκολη.

Η μεγάλη μεταγραφή: Κάρσεν Εντουαρντς

Βασική πεντάδα: Βιλντόζα, Εντουαρντς, Νιανγκ, Σμαϊλαγκιτς, Ντιούφ

Προπονητής: Ντούσκο Ιβάνοβιτς (2η σεζόν)

ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ

Πρωτάρα, αλλά ορμητική!

Η Χάποελ Τελ Αβίβ πήρε το Eurocup και εξασφάλισε τη παρουσία της για πρώτη φορά στην Ευρωλίγκα. Αν και πρωτάρα, έχει τεράστιες φιλοδοξίες και αυτό το έδειξε με τις μεταγραφές, που έκανε. Και κυρίως με την τρομερή υπέρβαση με τον Βασίλιε Μίσιτς.

Ο Δημήτρης Ιτούδης ξέρει πως να επιτυγχάνονται οι μεγάλοι στόχοι, φέτος η Χάποελ θα παλέψει κατ’ αρχάς για το φάιναλ-φορ.

Η μεγάλη μεταγραφή: Βασίλιε Μίσιτς

Βασική πεντάδα: Μίσιτς, Μπράιαντ, Μπλέικνι, Γκινάτ, Οτούρου.

Προπονητής: Δημήτρης Ιτούδης (2η σεζόν)

ΒΑΛΕΝΘΙΑ

Επιστροφή και…δεκάδα

Η Βαλένθια επέστρεψε στην Ευρωλίγκα και δεν θέλει να είναι ο φτωχός συγγενής της διοργάνωσης. Δεν έχει τα φόντα για φάιναλ-φορ, θα παλέψει, όμως να βρεθεί στη πρώτη δεκάδα.

Δεν έκανε κάποια πολύ ηχηρή μεταγραφή, θα στηριχθεί στο γεγονός ότι έχει πολλούς παίκτες για πολλές δουλειές.

Η μεγάλη μεταγραφή: Ντάριους Τόμπσον

Βασική πεντάδα: Μοντέρο, Τόμπσον, Τέιλορ, Κοστέλο, Σακό

Προπονητής: Πέδρο Μαρτίνεθ (2η σεζόν)

DUBAI BC

Πρώτη παρουσία, μεγάλα όνειρα

Το περυσινό φάιναλ-φορ της Ευρωλίγκας έγινε στο Αμπου Ντάμπι, είναι ξεκάθαρο ότι η εκεί πλούσια αγορά έχει ανοίξει. Η Dubai Bc κάνει πρεμιέρα στη κορυφαία ευρωπαϊκή διοργάνωση και στόχος της είναι να φτάσει όσο πιο μακριά γίνεται. Εκανε μεγάλες μεταγραφές, θα μπορούσε να κάνει και μεγαλύτερες.

Ο Ντζάναν Μούσα είναι ο μπροστάρης αυτής της προσπάθειας, ο Φιλίπ Πετρούσεφ θα είναι επίσης από τους πρωταγωνιστές.

Η μεγάλη μεταγραφή: Ντζάναν Μούσα

Βασική πεντάδα: Αβράμοβιτς, Μούσα, Αντερσον, Πετρούσεφ, Καμπενγκέλε

Προπονητής: Γιούριτσα Γκόλεματς (2η σεζόν)