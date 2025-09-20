Γιοκουμπάιτις: «Η σεζόν ξεκινάει και δεν μπορώ να παίξω - Θα επιστρέψω πιο δυνατός»

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις σε ένα βίντεο που δημοσίευσε η Μπάγερν Μονάχου τόνισε πως θα επιστρέψει πιο δυνατός από τον τραυματισμό του.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν από τους μεγάλους άτυχους του Eurobasket 2025 καθώς τραυματίστηκε στον σύνδεσμο του αριστερού γονάτου και θα μείνει στα «πιτς» για τουλάχιστον έξι μήνες.

Η Μπάγερν Μονάχου δημοσίευσε ένα βίντεο στα social media και μίλησε στον κόσμο. Ξεκαθάρισε πως δεν μπορεί να δώσει το «παρών» στην αρχή της σεζόν αλλά υπογράμμισε πως θα επιστρέψει πιο δυνατός.

Αναλυτικά τα όσα είπε:

«Γεια σας. Είμαι ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις και θέλω να σας ενημερώσω για τον τραυματισμό μου. Η σεζόν ξεκινάει την επόμενη εβδομάδα αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να παίξω λόγω του τραυματισμού. Αλλά μην ανησυχείτε, θα επιστρέψω πιο δυνατός. Νιώθω υπέροχα και όλοι με φροντίζουν. Αντίο».

