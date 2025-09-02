Επίσημο: Τέλος το Eurobasket για τον Γιοκουμπάιτις - Τουλάχιστον έξι μήνες εκτός δράσης

Η λιθουανική Ομοσπονδία επιβεβαίωσε τα χειρότερα για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος χάσει το Eurobasket και θα μείνει τουλάχιστον έξι μήνες στα «πιτς».

Στο παιχνίδι της Λιθουανίας με την Φινλανδία ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις ήταν ο μεγάλος άτυχος. Ο 24χρονος προσγειώθηκε άσχημα μετά από ένα ντράιβ και κατευθείαν έδειξε να πονάει και πως ήθελε να γίνει αλλαγή.

Η λιθουανική Ομοσπονδία με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε τα χειρότερα, καθώς ο αστέρας της Μπάγερν Μονάχου τραυματίστηκε στον αριστερό σύνδεσμο του γονάτου και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον έξι μήνες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Οι τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τον τραυματισμό του Ρόκας Γιοκουμπάιτιςείναι ότι, μετά από εξετάσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Τάμπερε, διαγνώστηκε με τραυματισμό στον αριστερό σύνδεσμο του γόνατος. Ο πλέι μέικερ αναμένεται να μείνει τουλάχιστον 6 μήνες μακριά από το μπάσκετ.

Στο εγγύς μέλλον, ο Ρ. Γιοκουμπάιτις θα ταξιδέψει στο Μόναχο, όπου θα συνεχιστεί η περαιτέρω θεραπεία του, η οποία θα συντονιστεί με την οργάνωση της Μπάγερν και της Λιθουανικής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Ευχόμαστε στον Ρόκας δύναμη και τον ευχαριστούμε που έδωσε τον καλύτερο εαυτό του αυτό το καλοκαίρι και κατά τη διάρκεια του Eurobasket.

Ο Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο γόνατο στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου του αγώνα εναντίον της Φινλανδίας».

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

Η μεγάλη γιορτή του ευρωπαϊκού μπάσκετ είναι εδώ! Ζεις κι εσύ τον παλμό του Eurobasket 2025 μαζί με το Pamestoixima.gr, εκεί που θα βρεις εκατοντάδες επιλογές για στοίχημα στο Eurobasket τόσο πριν, όσο και κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Στο Pamestoixima.gr είναι εξασφαλισμένη μια μοναδική στοιχηματική εμπειρία με μακροχρόνια & ειδικά στοιχήματα Eurobasket και μοναδικές προσφορές* για όλους!