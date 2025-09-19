Οριστικό: Στις 12 Οκτωβρίου το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» στο ΣΕΦ!

Όπως είχατε ενημερωθεί από την "Magic Euroleague", το πρώτο ντέρμπι «αιωνίων» της φετινής GBL θα διεξαχθεί στις 12 Οκτωβρίου, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ πριν από... διαβολοβδομάδα της Euroleague!

Το πρόγραμμα της νέας αγωνιστικής χρονιάς για την GBL έγινε γνωστό από τον ΕΣΑΚΕ και η ημερομηνία του πρώτου ντέρμπι «αιωνίων» της σεζόν «κλείδωσε»: 12 Οκτωβρίου στο ΣΕΦ. Όπως είχατε ενημερωθεί από την "Magic Euroleague", το πρώτο Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός της σεζόν 2025-2026 αναμενόταν να γίνει τη 2η αγωνιστική του πρωταθλήματος και έτσι θα συμβεί.

Αξίζει να σημειώσουμε πως λίγες μέρες πριν από το ματς στο ΣΕΦ, το «τριφύλλι» θα παίξει εκτός έδρας με τη Μπασκόνια (9/10). Από τη μεριά της, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα υποδεχθεί δυο 24ώρα πριν από το ντέρμπι την Ντουμπάι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της Euroleague.

Μάλιστα, το πρόγραμμα γίνεται... βουνό για τους «αιώνιους», αν σκεφτεί κανείς πως το σύνολο του Εργκίν Αταμάν εν συνεχεία θα αγωνιστεί με τη Βιλερμπάν (εντός, 15/10) και την Εφές (εκτός, 17/10), ενώ οι πρωταθλητές θα αντιμετωπίσουν την Εφές (εντός, 14/10) και τη Μακάμπι (εκτός, 16/10) στη διπλή αγωνιστική που ακολουθεί της συνάντησης των δύο μεγάλων του ελληνικού μπάσκετ.

Τέλος, στο Β' Γύρο του πρωταθλήματος, το «τριφύλλι» θα παίξει με τους Πειραιώτες στο "Telekom Center" στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής, η οποία θα διεξαχθεί το διάστημα 28-30 Μαρτίου.