Το ματς ήταν φιλικό, οι Έλληνες της ομογένειας το χάρηκαν σαν επίσημο και ο Παναθηναϊκός τους χάρισε τη νίκη με 91-82 επί της Παρτιζάν. Ξεχώρισαν Ναν, Γιούρτσεβεν, θετικό ντεμπούτο Ρόγκα, Τολιόπουλου.

Μία από τις πιο ιστορικές στιγμές για το «τριφύλλι» είναι γεγονός με τη διεξαγωγή του 7ου τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος», με τους παίκτες του Εργκίν Αταμάν να αντιμετωπίζουν το ματς κόντρα στη σερβική ομάδα σαν επίσημο και με τρομερό δεύτερο ημίχρονο να φτάνουν στη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός μετρούσε πολλές απουσίες, αφού δεν είχε τους Ματίας Λεσόρ, Τι Τζέι Σορτς, Τζέντι Όσμαν, Μάριους Γκριγκόνις και Ρίσον Χολμς, ενώ δεν αγωνίστηκε καθόλου ο Κώστας Σλούκας για λόγους ξεκούρασης. Είδε όμως τον Κέντρικ Ναν να έχει μπει ήδη σε mood ΜVP και τον Όμερ Γιούρτσεβεν να είναι εξαιρετικός. Θετικό και το ντεμπούτο των Νίκου Ρογκαβόπουλου και Βασίλη Τολιόπουλου. Έδειξαν ήδη ότι έχουν χημεία από την περασμένη σεζόν οι «πράσινοι».

Επόμενος αντίπαλος για την ομάδα του Αταμάν θα είναι στο Σίδνεϊ την Κυριακή (21/9, 12:00) οι Αδελαΐδα 76ers.

Τρίποντη καταιγίδα της Παρτιζάν και +7 για τους Σέρβους

Ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε καλύτερα το παιχνίδι, με τον Γιούρτσεβεν να είναι πρωταγωνιστής με 1 κλέψιμο, 1 ασίστ και 1 δίποντο, πριν ο Γκραντ με τρίποντο γράψει το 5-0 στο 2'. Η απάντηση της Παρτιζάν ήρθε από τους Πάρκερ και Μπράουν, που με σερί 4-0 μείωσαν σε 5-4 στο 3', για να δώσει ο Μπράουν (6π., 2/2 τριπ.) στο 5' το πρώτο προβάδισμα στη σερβική ομάδα (8-11). Η Παρτιζάν είχε βρει ρυθμό από την περιφέρεια, είχε 4/5 τρίποντα (80%) με τους Ουάσινγκτον και Οσετκόφκσι να διαμορφώνουν το 12-17 στο 6', με την ομάδα του Ομπράντοβιτς να είναι τρομερή έξω από τα 6,75μ. (6/7 τριπ.) και με δύο σερί τρίποντα του Ουάσινγκτον (12 π., 4/4 τριπ.) να ξεφεύγει με 16-25 στο 8'. Το 20-27 του πρώτου δεκαλέπτου έγραψαν οι Γκραντ (5π.) και Χουάντσο.

Απάντησε ο Παναθηναϊκός, διατήρησε τη διαφορά η Παρτιζάν

Ο Ναν (7π.) πήρε μπρος στην εκκίνηση της δεύτερης περιόδου και με 4 σερί πόντους μείωσε σε 24-29 στο 12', με τους Μήτογλου και Χουάντσο να έχουν βελτιώσει την εικόνα του Παναθηναϊκού στην άμυνα, με τον Ναν (10π., 2/3 τριπ.) και πάλι στο 14' με τρίποντο να φέρνει το «τριφύλλι» στο -4 (29-33). Λύσεις στην Παρτιζάν έδωσε και πάλι ο Οσετκόφκσι (11π.) με το που πέρασε στο παιχνίδι, διαμορφώνοντας με 4 σερί πόντους το 31-37 στο 16', με τον Τζαμπάρι Πάρκερ στο 17' να δίνει «αέρα» 8 πόντων (31-39) στη σερβική ομάδα. Ο Οσετκόφσκι (14π.) ήταν πρωταγωνιστής και στο 18' με τρίποντο έστειλε την Παρτιζάν και πάλι στο +9 (33-42), με τους Γιούρτσεβεν (8π.) και Σαμοντούροβ να μειώνουν σε 37-44 στο τέλος του ημιχρόνου.

Με εξαιρετικό Γιούρτσεβεν γύρισε το παιχνίδι το «τριφύλλι»

Η τρίτη περίοδος ξεκίνησε με το πρώτο εύστοχο τρίποντο του Ρογκαβόπουλο (1/4 τριπ.) για το 40-44, με τον Στέρλινγκ Μπράουν να απαντά με 4 σερί πόντους για το 40-49 στο 22'. Ο Γιούρτσεβεν έδωσε λύσεις στις δύο ρακέτες (8 ριμπ.), με τους Σαμοντούροβ και Ναν να μειώνουν σε 46-50 στο 24', με τον Γκραντ (8π., 2/3 τριπ.) με τρίποντο στον αιφνιδιασμό να φέρνει τον Παναθηναϊκό σε απόσταση βολής (49-52) στο 25'. Ο Ναν, μετά από μία ακόμα ασίστ του Γκραντ (4 ασ.), έφερε τους «πράσινους» στον πόντο (51-52), με τον Γιούρτσεβεν μετά από το 9ο ριμπάουντ του με καλάθι και φάουλ να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του Αταμάν με 54-52 στο 27'. Ο Τούρκος σέντερ ήταν εξαιρετικός και με κάρφωμα στο 28' έκανε το 56-52, με τον Τζαμπάρι Πάρκερ στο 29' να κάνει το 56-54. Ο Οσετκόφκσι στο 30' ισοφάρισε σε 56-56, με τον Γιούρτσεβεν και πάλι μετά από επιθετικό ριμπάουντ (16π., 7/9 διπ., 11 ριμπ.) με καλάθι και φάουλ να διαμορφώνει το 59-56 και τον Ρογκαβόπουλο στο φινάλε του δεκαλέπτου να γράφει το 62-58.

Με πολύ ωραίο μπάσκετ παρά τις απουσίες έφτασε στη νίκη ο Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός είχε βελτιώσει πολύ την άμυνά του, με τον Χουάντσο με καλάθι και φάουλ στον αιφνιδιασμό μετά από κλέψιμο του Ρογκαβόπουλου να κάνει το 65-58, στη μεγαλύτερη μέχρι τότε διαφορά του «τριφυλλιού». Ο Μήτογλου με τρίποντο στο 32' διαμόρφωσε το 68-60, με τον Τζαμπάρι Πάρκερ (16π.) να απαντά με προσωπικό σερί 4-0 για το 68-64 στο 33'. Το τρίποντο του Τολιόπουλου στο 34' έστειλε τον Παναθηναϊκό στο +7 (72-65), με τον Μήτογλου στον αιφνιδιασμό να κάνει το 74-65. Οι «πράσινοι» μέσω από την καλή τους άμυνα έβρισκαν πόντους στο ανοικτό γήπεδο κι έβγαζαν αυτοματισμούς παρά τις πολλές απουσίες τους, με τον Ναν στο 36' με 2/2 βολές να δίνει την πρώτη διψήφια διαφορά στο ματς στην ομάδα του Αταμάν (80-69). Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να βάλει και το κάτι παραπάνω στο κομμάτι του θεάματος στο παιχνίδι του, κάνοντας κάποια αβίαστα λάθη, με τους Ουάσινγκτον και Μποσνιάκοβιτς να μειώνουν σε 81-76 στο 38' και τον Γιούρτσεβεν να απαντά για το 83-76. Ο Τολιόπουλος στο 39' με 2/2 βολές έκανε το 85-77, με τον Ναν να διαμορφώνει το 87-76 και να τελειώνει την υπόθεση νίκη, που ήρθε με το 91-82

Τα δεκάλεπτα: 20-27, 37-44, 62-58, 91-82

