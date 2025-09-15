Σιγάλας: «Πιστεύω πάρα πολύ στην ομάδα μας»

Την ακλόνητη πίστη του στις υψηλές αγωνιστικές δυνατότητες της ομάδας που δημιουργήθηκε, για τη νέα σεζόν, για τον Ηρακλή, εξέφρασε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), ο Γιώργος Σιγάλας.

Ο τεχνικός του «Γηραιού» εκφράστηκε, έχοντας εικόνα για το σύνολό του μετά τα δύο τελευταία, δυνατά, φιλικά παιχνίδια που έδωσαν οι «κυανόλευκοι»- στο πλαίσιο του τουρνουά «Συμεών Μαυροσκούφης»- απέναντι σε Μύκονο (11/9) και Άρη (14/9), επισημαίνοντας εμφατικά πως: «Έχουμε καλούς παίκτες, θα πετύχουμε πολλά, είμαστε έτοιμοι στο 60-65%».

Ο άλλοτε ‘Ράμπο’ του ελληνικού μπάσκετ μίλησε, ακόμη, για τις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις που επιλέχθηκε να έχει ο Ηρακλής για την καινούργια περίοδο (European North Basketball League), τη διαμορφωθείσα κατάσταση στην ομάδα, αναφορικά με το εξωαγωνιστικό θέμα που προέκυψε με τον Ντι Τζέι Φάντερμπερκ, αλλά και για την επιτυχία της εθνικής Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ.

«Το πρόγραμμά μας ήταν να κάνουμε περισσότερες μέρες προπόνησης, όπως κάναμε και να μπούμε λίγο αργότερα, σε σχέση με άλλες ομάδες, σε φιλικά παιχνίδια. Ως προς την εικόνα μας και στα τρία φιλικά που δώσαμε (Βίκος Ιωαννίνων, Μύκονος, Άρης), επιδείξαμε πρόοδο, γιατί αντιμετωπίζουμε και κάποια θεματάκια ξαφνικά, για τα οποία δε φταίμε εμείς ως ομάδα. Δε θα μπορούσα να πω ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια των παιδιών, αντιθέτως. Όταν αλλάζουν κάποια πράγματα ξαφνικά, πρέπει να προσαρμοστείς πιο εύκολα. Για παράδειγμα, πριν από το φιλικό με τον Άρη, χάσαμε τον Μωραΐτη (ενοχλήσεις στη μέση) και αποφασίσαμε να τον προφυλάξουμε για να μην επιβαρυνθεί. Τέτοια θέματα, πέρα από το ζήτημα του Φάντερμπερκ, υπάρχουν έτσι και αλλιώς στις ομάδες. Για μένα, τα δύο τελευταία φιλικά ήταν πάρα πολύ καλές προπονήσεις, μου έδειξαν στοιχεία τα οποία μπορούμε να βελτιώσουμε. Νομίζω πως αυτό ήταν φανερό και στα παιδιά, οπότε σε αυτό έχουμε μια ελπίδα ότι μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι», ανέφερε αρχικά.

Πρόσθεσε ο Σιγάλας εξηγώντας πως: «Τη δεδομένη στιγμή, νομίζω, πως είμαστε στο 60-65% έτοιμοι. Θεωρώ πως τα παιδιά με έχουν βοηθήσει πολύ στο να καλύψουμε μεγάλο γκαπ. Το βασικότερο, για μένα, είναι ότι θέλουν να παίξουν μαζί, θέλουν να μοιράσουν την μπάλα, ότι έχουν καταλάβει πως τους πιστεύω πάρα πολύ, πιστεύω στις δυνατότητές τους και στο ατομικό παιχνίδι, όταν μπορούν και το διαβάζουν. Αυτό και την επικοινωνία μας, μπορούμε να τα βελτιώσουμε περισσότερο».

Για την ενέργεια και τη μαχητικότητα που φανέρωσε ο Ηρακλής στα τεστ κόντρα σε Μύκονο και Άρη, τόνισε: «Οι ομάδες προσπαθούν να δημιουργήσουν, κάτι να φτιάξουν, να αποκομίσουν πράγματα από τα φιλικά, τα οποία δεν είναι ματς για να περάσουμε την ώρα μας. Το βασικότερο είναι να καταλάβουμε ότι το θέμα άμυνα είναι μικρά διαστήματα, δίλεπτο, ενάμισι, τρία λεπτά, πιθανόν, ανά ημίχρονο, ώστε να μπορέσεις να «χτυπήσεις» και να κρατήσεις ή να πάρεις μια διαφορά και να διεκδικήσεις τη νίκη. Όπως μπορεί εύκολα να καταλάβει κανείς, οι ομάδες φέτος είναι δυνατές, έχουν πολύ καλά ρόστερ, αντιμετωπίζουμε πολύ καλούς παίκτες. Ξέρουμε τι είμαστε, αλλά έχουμε και εμείς καλούς παίκτες και μέσα από το ομαδικό παιχνίδι πιστεύω θα δουλέψουμε και θα καταφέρουμε πολλά».

«Περιμένουμε για Φάντερμπερκ, μεγάλη στιγμή για την Εθνική»

Ο Ηρακλής αποφασίστηκε να έχει ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για τη νέα περίοδο. Ερωτηθείς σχετικά, ο Γιώργος Σιγάλας απάντησε: «Θεωρώ πως θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε τόσο στα ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσο και σε αυτά που θα έχουμε στην Ελλάδα, γιατί η ευρωπαϊκή διοργάνωση στην οποία συμμετέχουμε δεν είναι ένα τουρνουά σαν το EuroCup, με αγώνες κάθε εβδομάδα, όπως είναι του Άρη. Δεν είναι Champions League με περισσότερα παιχνίδια. Οι αγώνες μας έχουν οριστεί, είναι τέσσερις εντός και τέσσερις εκτός έδρας. Θεωρώ ότι θα μας κάνουν καλό. Είναι, παράλληλα, καλό και για την ψυχολογία των παικτών να έχουν παιχνίδι από το να κάνουν προπόνηση. Πιστεύω πως θα το διαχειριστούμε πάρα πολύ καλά».

Για τον τραυματισμό του Δημήτρη Μωραΐτη αποσαφήνισε ότι «Δεν ανησυχούμε για την κατάστασή του. Έχει βγάλει μεγάλο μέρος της προετοιμασίας έτσι και αλλιώς. Θα είναι κανονικά στις προπονήσεις από την Τρίτη (16/9)».

Ξεκαθάρισε, επιπλέον, για την απόκτηση σέντερ (σ.σ. ανακοινώθηκε σήμερα η απόκτηση του Τιμ Λαμπρέχτ)... «Θέλαμε άμεσα παίκτη, η ομάδα δεν μπορούσε να περιμένει. Ο Φάντερμπερκ είναι ένας εξαιρετικός καλαθοσφαιριστής, θα έχει προτεραιότητα σε σχέση με οποιονδήποτε άλλον. Έχει συμβόλαιο, έχει μια υποχρέωση απέναντί μας. Αν λύσει το πρόβλημά του, η υποχρέωση συνεχίζεται».

Καταλήγοντας, σε σχόλιο που του ζητήθηκε για το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε η εθνική Ανδρών στο Ευρωμπάσκετ, αποκρίθηκε λέγοντας: «Συγχαρητήρια στην εθνική. Ήταν μεγάλη στιγμή. Μάλλον κλείνει ένας κύκλος με τον καλύτερο τρόπο και ελπίζω το ίδιο πρόγραμμα να συνεχιστεί. Να μην πάμε, δηλαδή, σε τρομερές αλλαγές. Ελπίζω να το σκεφτούν αυτό».