Μέρος της προπόνησης ο Όσμαν, πριν το τζάμπολ κρίνεται η συμμετοχή του!

Ο Τζέντι Όσμαν συμμετείχε σε μέρος της προπόνησης στην Τουρκία, με την παρουσία του στο παιχνίδι με την Ελλάδα να κρίνεται πριν το τζάμπολ!

Eυχάριστα νέα για τον Εργκίν Αταμάν, με τον άσο του Παναθηναϊκού να συμμετέχει σε μέρος της πρωινής προπόνησης της Τουρκίας και να αυξάνει τις πιθανότητές του να αγωνιστεί απέναντι στην Εθνική μας.

Ωστόσο τα πάντα σχετικά με τη συμμετοχή του θα κριθούν οριστικά λίγο πριν το τζάμπολ, όπου θα ξεκαθαρίσει αν ο Όσμαν θα παίξει στον ημιτελικό της Τουρκίας κόντρα στην Ελλάδα.

Το Pamestoixima.gr στην καρδιά του Eurobasket 2025

