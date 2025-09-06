Η Γερμανία έβαλε 9/12 τρίποντα σε 13’ και η FIBA «βάφτισε» Στεφ Κάρι τον Μάοντο Λο (pic)

Οι Γερμανοί ζορίστηκαν για τρία δεκάλεπτα κόντρα στην Πορτογαλία, όμως στο φινάλε βρήκαν το… χέρι τους και καθάρισαν το παιχνίδι.

Οι παίκτες του Άλεξ Μουμπρού -γύρισε στους πάγκους μετά το πρόβλημα υγείας- τα είχαν… σπάσει πίσω από τα 6,75 για περίπου 27’ αγώνα. Ωστόσο, στη συνέχεια ήταν καταιγιστικοί και με 9/12 τρίποντα στα υπόλοιπα 13’ εξασφάλισαν τελικά μια άνετη νίκη (85-58).

Από αυτά τα 9 τρίποντα, τα 7 οι Γερμανοί τα έβαλαν στην τέταρτη περίοδο (7/9). Και βασικός υπεύθυνος για αυτό το στατιστικό ήταν ο Μάοντο Λο, ο οποίος πέτυχε 4 τρίποντα στο τέταρτο δεκάλεπτο, αναγκάζοντας μάλιστα τη FIBA, να τον «βαφτίσει» Στεφ Κάρι!

