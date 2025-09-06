Η Πορτογαλία το πάλεψε για τρία δεκάλεπτα, όμως η Γερμανία στην τέταρτη περίοδο... γκάζωσε και πήρε εύκολα τη νίκη με 85-58 και μαζί την πρόκριση στους «8» του Eurobasket.

Γερμανία και Πορτογαλία αναμετρήθηκαν για τους «16» του Eurobasket. Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι για τρία δεκάλεπτα, με τους Πορτογάλους να βάζουν δύσκολα στους τυπικά γηπεδούχους. Ωστόσο, το σύνολο του Μουμπρού στην τελευταία περίοδο... πάτησε το γκάζι (επιμέρους σκορ 33-7) και «καθάρισε» τον αγώνα. Έτσι, πανηγύρισε τη νίκη με 85-58 και πήρε την πρόκριση τους «8» της διοργάνωσης. Πλέον, περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της στα προημιτελικά από το ζευγάρι Ιταλία-Σλοβενία.

Για την Γερμανία ο Φραντζ Βάγκνερ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 16 πόντους, 7 ριμπάουντ, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 27:45 και ο Άιζακ Μπόνγκα είχε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 4 κλεψίματα σε 24:07. Ο Ντένις Σρέντερο τελείωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 κλέψιμο σε 31:03, ενώ διψήφιοι ήταν και οι Μαοντό Λο (12) και Τρίσταν Ντα Σίλβα (11).

Από την άλλη, κορυφαίος της Πορτογαλίας ήταν ο Νεμίας Κουέτα με 18 πόντους, 11 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα και 1 μπλοκ σε 26:58. Συμπαραστάτη στο σκοράρισμα είχε τον Τραβάντε Ουίλιαμς με 8 πόντους, 3 ριμπάουντ και 2 ασίστ σε 26:55, ενώ θετικός ήταν και ο Ντάνιελ Ρελβάο με 4 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο σε 13:02.

«Μουδιασμένο» ξεκίνημα και προβάδισμα για τη Γερμανία

Ο Κουέτα άνοιξε το σκορ του αγώνα, ενώ ευστόχησε σε τρίποντο μετά την ισοφάριση του Μπόνγκα για το 2-5. Με τους Τάις, Μπόνγκα και Σρέντερ η Γερμανία προηγήθηκε με 9-7 και ο Βάγκνερ ανέβασε τη διαφορά στους 4 (11-7). Με τους Κουέτα και Κεϊρόζ η Πορτογαλία μείωσε στους 3 (13-10) και τελικά ο Βάγκνερ με βολές διαμόρφωσε το 17-12 του πρώτου δεκαλέπτου.

Ανατροπή και προβάδισμα στο ημίχρονο για τους Πορτογάλους

Με Μπρίτο και Αμαράντε η Πορτογαλία μείωσε στους δύο (19-17) και κατάφερε να προηγηθεί μετά το τρίποντο του Σα (21-22). Για περίπου δύο λεπτά καμία από τις δύο ομάδες δε μπόρεσε να σκοράρει, με τον Ρελβάο να... σπάει το σερί και να κάνει το 21-24. Με τον Ουίλιαμς η διαφορά ανέβηκε στους πέντε (21-26) και η Γερμανία κατάφερε να αντιδράσει με τους Μπόνγκα και Σρέντερ και να μειώσει σε 25-26. Οι τυπικά γηπεδούχοι δεν μπόρεσαν να ισοφαρίσουν ή να προηγηθούν και πήγαν στα αποδυτήρια πίσω με 31-32.

Νέα αλλαγή προβαδίσματος και μπροστά η Γερμανία για έναν πόντο

Ο Κουέτα έκανε το 31-34 αλλά η Γερμανία... πάτησε το γκάζι και με τους Μπόνγκα και Βάγκνερ πήρε το προβάδισμα με 37-34. Με τέσσερις βολές του Κουέτα οι Πορτογάλοι προηγήθηκαν ξανά (39-40). Οι Σρέντερ και Βάγκνερ με ένα ένα σερί 4-0 έκαναν το 44-40 και με δύο τρίποντα από Λο και Μπόνγκα η διαφορά ανέβηκε στους 9 (52-43). Με τους Γκαμεϊρό, Σα και Μπρίτο η Πορτογαλία μείωσε σε 52-49 και τελικά ο Γκαμεϊρό διαμόρφωσε το 52-51 του δεκαλέπτου.

«Καθάρισε» το ματς η Γερμανία και πήρε την πρόκριση

Η Γερμανία μπήκε πολύ δυνατά στην τελευταία περίοδο και με ένα σερί 11-0 με τους Σρέντερ, Λο και Ομπστ ανέβασε τη διαφορά στους 12 (63-51). Μετά το τάιμ άουτ της Πορτογαλίας ο Τάις κάρφωσε (65-61) και τελικά οι Πορτογάλοι βρήκαν σκορ με το τρίποντο του Ουίλιαμς για το 65-54. Οι Τάις, Λο και Ντα Σίλβα με νέο σερί 8-0 έκαναν το 73-54 και ο Μπόνγκα μετά από κλέψιμο οδηγήθηκε σε βολές και διαμόρφωσε το 74-54. Μέχρι το τέλος του ματς η Πορτογαλία δεν κατάφερε να επιστρέψει και με το τελικό 85-58 η Γερμανία πέρασε στους «8».

Τα δεκάλεπτα: 17-12, 31-32, 52-51, 85-58

Τα στατιστικά του αγώνα.

