Σε ένα παιχνίδι που δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας το Βέλγιο πήρε σπουδαία αλλά αδιάφορη κόντρα στην Πολωνία με 70-69. Περιμένει την Βοσνία στους «16» η ομάδα του Μίλισιτς.

Το Βέλγιο έδειξε ανταγωνιστικό πρόσωπο στο αδιάφορο παιχνίδι κόντρα στην Πολωνιά και με τον Λεκόμπτ να είναι ο ήρωας της τελευταίας στιγμής επικράτησε με 70-69 σε ένα ματς θρίλερ.

Η ομάδα του Μίλισιτς κατέλαβε την 2η θέση στον όμιλο και θα αγωνιστεί με την Βοσνία για μια θέση στους «8» του Eurobasket, σε αντίθεση με το Βέλγιο που παρά τη νίκη του έμεινε εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Για τους νικητές ο Λεκόμπτ ήταν ο ήρωας της τελευταίας στιγμής, με τον πολύπειρο πόιντ - γκαρντ να μετρά 19 πόντους με 8/13 σουτ. Διψήφια εμφάνιση από τον ΒανΓουίν 10 πόντους και 7 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Πονίτκα έκανε ακόμα μια πληθωρική εμφάνιση με 16 πόντους και 9 ριμπάουντ, με τον Σοκολόφσκι να προσθέτει 12 πόντους.

Αμφίρροπο δεκάλεπτο, ανταγωνιστικό πρόσωπο από το Βέλγιο

Με τον Μπαλτσερόφσκι να ξεκινά ζεστός (4π.) και το Βέλγιο να παίρνει προβάδισμα στο ξεκίνημα (5-3 στο 3’) σε μια περίοδο με αργό ρυθμό και χαμηλό σκορ. Οι δυο ομάδες πήγαιναν σε στοχευόμενες επιθέσεις, με τους Πολωνούς να βρίσκουν σκορ μέσα από το ζωγραφιστό παίρνοντας αέρα 4π. (12-8 στο 7’). Ο Λεκόμπτ έδωσε σκορ από τα 6.75μ. για το 14-14, με τους Βέλγους να δείχνουν ανταγωνιστικό πρόσωπο (16-16 στο 9’).Το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου βρήκε τους οικοδεσπότες με το ελάχιστο πλεονέκτημα στο σκορ (17-16), σε μια αμφίρροπη περίοδο.

Επέβαλε τον ρυθμό του το Βέλγιο και πήρε ασφαλή προβάδισμα

Το Βέλγιο ήταν απόλυτα διαβασμένο στην αναμέτρηση, με τον Τουμπά να δίνει προβάδισμα στην ομάδα του (19-21) και τους παίκτες του Ντάριο Τζέρτζια να έχουν ρυθμό στην επίθεση τους, εκτελώντας με πολύ καλά ποσοστά από τα 6.75μ. (8/14τρ.). Οι Βέλγοι είχαν χάσει τελείως τον ρυθμό τους επιθετικά, με τον Βαν Βλιτ να δίνει αέρα 9π. στην ομάδα του (27-36 στο 18’). Πονίτκα και Σοκολόφσκι έδωσαν ενέργεια και σκορ στους Πολωνούς που έκλεισαν το ημίχρονο στο -6 (33-39), όντας σε κακό επιθετικά βράδυ.

Έβγαλε αντίδραση το Βέλγιο και πήρε προβάδισμα από την γραμμή της… φιλανθρωπίας

Με τον καλύτερο τρόπο ξεκίνησε το Βέλγιο το δεύτερο μέρος, με τους Μουεμά και Λεκόμπτ να δίνουν για πρώτη φορά διψήφιο προβάδισμα (+11, 33-44). Οι παίκτες Ντάριο Τζέρτζια συνέχιζαν το σερί τους από τα 6.75μ. με τους ΒανΓουίν και Σβαρτζ να ανοίγουν την διαφορά στο +14 (35-49 στο 24’). Ο Πονίτκα με 4/4β. μείωσε σε 41-49, ενώ ο Σοκολόφκσι με νέες βολές έγραψε το 45-51 στο 26’. Οι Βέλγοι είχαν ανεβάσει την ένταση τους με τον Πονίτκα να είναι ο κύριος εκφραστής των Πολωνών που μείωσαν σε απόσταση ενός πόντου ύστερα από αρκετή ώρα (50-51 στο 26’). Μπακό και Λεκόμπτ έγραψαν το 50-54, με το Βέλγιο να τρέχει ένα επιμέρους 8-2 για το να πάρει για πρώτη φορά προβάδισμα στην αναμέτρηση (58-56) στο φινάλε του τρίτου δεκαλέπτου.

Σπουδαία αλλά αδιάφορη νίκη για το Βέλγιο που πήρε το θρίλερ κόντρα στην Πολωνία

Μπορεί το παιχνίδι στο Κατόβιτσε να ήταν βαθμολογικά αδιάφορο, ωστόσο οι δυο ομάδες έπαιζαν ωραίο μπάσκετ με το Βέλγιο να δείχνει ανταγωνστικό πρόσωπο. Οι Πολωνοί έμειναν χωρίς σκορ για περίπου 3', με το Βέλγιο να χάνει συνεχόμενες ευκαιρίες να πάρει διαφορά στο προβάδισμα του (58-59 στο 33'). Πονίτκα και Μπαλτσερόφσκι έδωσαν αέρα 3π. (62-59), με τον Λεντεγκέν να απαντά με 4-0 σερί για το 62-63 σε μια πραγματική αδιάφορη ματσάρα. Ο ΒανΒλίτ με τρίποντο έγραψε το 65-67, με τον Ολέζνιακ να απαντά για το 67-67 στο 37'. Ο Λόιντ με δίποντο έκανε το 69-68, με τον Βέλγιο να αστοχεί σε δυο συνεχόμενες επιθέσεις. Ο Λεκόμπτ με δίποντο έγραψε το 69-70 με 3.8'' να απομένουν για το φινάλε, με τον Σοκολόφσκι να αστοχεί στο φινάλε στο σουτ νίκης.

Τα δεκάλεπτα: 17-16, 33-39, 58-58, 69-70.

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης

