«Χάνει το Eurobasket ο Γιοκουμπάιτις - Υπέστη ρήξη χιαστού και πρόβλημα στον μηνίσκο»

Τέλος το Eurobasket για τον Ρόκας Γιοκουμπάιτις, ο οποίος δεν θα μπορέσει να συνεχίσει μετά τον σοβαρό τραυματισμό του στο γόνατο.

Ο Ρόκας Γιοκουμπάιτις τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Λιθουανίας με την Φινλανδία. Ο 24χρονος έκανε ένα μπάσιμο και προσγειώθηκε άσχημα στο παρκέ. Κατευθείαν ζήτησε να γίνει αλλαγή και οδηγήθηκε υποβασταζόμενος στα αποδυτήρια.

Σύμφωνα με το «BasketNews» ο Γιοκουμπάιτις υπέστη ρήξη χιαστού και τραυματίστηκε και στον μηνίσκο του αριστερού του ποδιού. Έτσι, θα δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί στο Eurobasket και αναμένεται να ταξιδέψει στο Μόναχο ώστε να υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις.

Κατά μέσο όρο μέχρι τώρα ο Λιθουανός στην διοργάνωση είχε κατά μέσο όρο 17,3 πόντους, 2,5 ριμπάουντ, 8,5 ασίστ και 1,5 κλεψίματα σε 24 λεπτά στο παρκέ.

