Η Λετονία στο δεύτερο δεκάλεπτο «καθάρισε» τον αγώνα (7-27 επιμέρους σκορ), δεν επέτρεψε στην Πορτογαλία να επιστρέψει και έφτασε εύκολα στη δεύτερη της νίκη στο Eurobasket (78-62). Ανησυχία για τον Ζάγκαρς, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του ματς.

Η Πορτογαλία κατάφερε να βάλει δύσκολα στην Λετονία μόνο για ένα δεκάλεπτο. Στην δεύτερη περίοδο η ομάδα του Λούκα Μπάνκι… πάτησε το γκάζι (7-27 επιμέρους σκορ), πήγε στα αποδυτήρια στο +22 (28-50) και δεν κοίταξε ποτέ πίσω. Έτσι, με το τελικό βελτίωσε το ρεκόρ της σε 2-2, ενώ η Πορτογαλία βρίσκεται πλέον στο 1-3. Μόνο πρόβλημα ο τραυματισμός του Άρτουρς Ζάγκαρς, ο οποίος αποχώρησε από την πρώτη περίοδο του αγώνα.

Καλό ξεκίνημα για την Λετονία, επέστρεψε η Πορτογαλία - «Ξέφυγε» η διαφορά στην 2η περίοδο

Η Λετονία μπήκε πολύ καλά στον αγώνα, με τον Ζάγκαρς να πετυχαίνει πέντε πόντους και τον Πορζίνγκις να διαμορφώνει το 0-7. Ο Κουέτα βρήκε τους πρώτους πόντους της Πορτογαλίας στο ματς (6-10), αλλά οι τυπικά φιλοξενούμενοι συνέχισαν με φόρα στην επίθεση και οι Μπέρτανς και Πορζίνγκις ανέβασαν την διαφορά στους 9 (6-15). Με τους Κουέτα και Αμαράντε οι Πορτογάλοι έκαναν το 12-18 και τελικά κατάφεραν να μειώσουν στο καλάθι, με τον Λισμπόα να διαμορφώνει το 21-23 της πρώτης περιόδου. Οι Λετονοί ξεκίνησαν δυνατά και το δεύτερο δεκάλεπτο, με τους Σμιτς και Μπέρτανς να κάνουν το 21-30. Ο Λισμπόα ευστόχησε σε τρίποντο για την Πορτογαλία (24-30), αλλά η ομάδα του Λούκα Μπάνκι με τους Σμιτς, Πορζίνγκις και Λόμαζ έκανε ένα σερί 11-0 και προηγήθηκε με 21-41. Οι Πορτογάλοι δεν κατάφεραν να απαντήσουν και τελικά η Λετονία πήγε στα αποδυτήρια με το υπέρ της 28-50.

«Έσβησε» το ματς και πήρε εύκολα τη νίκη η Λετονία

Κουέτα και Λισμπόα μείωσαν στους 17 (35-52), αλλά ο Ζόρικς με τρίποντο και ο Πορζίνγκις από τη γραμμή των βολών έφεραν την Λετονία στο +21 (38-59). Οι Λισμπόα και Ουίλιαμς βρήκαν σκορ για τους Πορτογάλους (42-61), αλλά οι τυπικά φιλοξενούμενοι είχαν μόνιμα απαντήσεις και οι Λόμαζ και Μπέρτανς έκαναν το 43-65 της περιόδου. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Λετονία έριξε την απόδοσή της, όμως έβρισκε τις λύσεις όταν χρειαζόταν ώστε να μην επιτρέψει στην Πορτογαλία να μπει στην διεκδικήσει του ματς. Το σύνολο του Μπάνκι έκανε διαχείριση δυνάμεων και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 62-78.

Τα δεκάλεπτα: 21-23, 28-50, 43-65, 62-78

Τα στατιστικά του αγώνα.