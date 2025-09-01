Ανησυχία στην Λετονία: Τραυματίστηκε ο Ζάγκαρς

Κατά τη διάρκεια του ματς της Λετονίας με την Πορτογαλία ο Άρτουρς Ζάγκαρς τραυματίστηκε στα μέσα της πρώτης περιόδου και οδηγήθηκε στα αποδυτήρια.
Το μέγεθος του προβλήματος του 25χρονου δεν έχει γίνει γνωστό και μένει να φανεί αν θα αναγκαστεί να χάσει παιχνίδια του Eurobasket ή αν θα δώσει κανονικά το «παρών» στη συνέχεια.
