Καταδικάστηκε σε ισόβια ο δολοφόνος του πρώην άσου του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν - Τι ειπώθηκε στο δικαστήριο

Σε ισόβια φυλάκιση καταδικάστηκε ο δολοφόνος του άλλοτε παίκτη του Παναθηναϊκού, Έιντριαν Πέιν σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν Αμερικανικά μέσα, με τις στιγμές που διαδραματίστηκαν στο δικαστήριο να είναι δραματικές.

Σοκ είχε προκαλέσει η είδηση του θανάτου του πρώην άσου του Παναθηναϊκού Έιντριαν Πέιν στις 9 Μαΐου του 2022, με τον πρώην ΝΒΑer να έχει θητεύσει στο «τριφύλλι» δυο φορές, μια το 2018 και μια το 2019.

Το Ιούλιο του ίδιου έτους, ο θάντατός του είχε κριθεί επίσημα ως ανθρωποκτονία ενώ λίγους μήνες νωρίτερα είχε βγει στη δημοσιότητα η φωτογραφία του δράστη, Λόρενς Ντόριτι.

Σύμφωνα, λοιπόν, με Αμερικανικά μέσα ο άνθρωπος που δολοφόνησε τον Πέιν, καταδικάστηκε την Παρασκευή σε ισόβια φυλάκιση, με τις στιγμές που ακολούθησαν στο δικαστήριο να είναι δραματικές.

Ο ένοχος μετά το άκουσμα της τιμωρίας του ανέφερε: «Δεν θα περάσω τη ζωή μου στη φυλακή» ενώ νωρίτερα είχε επιτεθεί φραστικά στη μητέρα του παιδιού του Πέιν, χαρακτηρίζοντάς την ως ψεύτρα ενώ εκείνη του είχε πει: «Σου δείχνω ποιον αφήνεις χωρίς πατέρα».