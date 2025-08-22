Ανακοίνωσε Λιάπη η Καρδίτσα

Η Καρδίτσα ανακοίνωσε την απόκτηση του Μιχάλη Λιάπη για την επόμενη σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«O Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ ανακοινώνει την ένταξη του Μιχάλη Λιάπη στο ρόστερ της ανδρικής ομάδας.



Ο 30χρονος (γεννήθηκε στις 11 Νοεμβρίου 1995) και ύψους 1.92 Έλληνας αθλητής, αγωνίζεται ως γκαρντ και ήδη εντάχθηκε στο δυναμικό της ομάδας μας.



Ξεκίνησε το μπάσκετ στις ακαδημίες του ΠΑΟΚ και το 2011 σε ηλικία 16 ετών, εντάχθηκε στην ανδρική ομάδα του «Δικεφάλου» του Βορρά, στην οποία αγωνίστηκε έως το 2016 στο ελληνικό πρωτάθλημα αλλά και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις.



Το 2016 μετακόμισε στη Ρόδο και τον Κολοσσό, ενώ το 2017 ξεκίνησε μια τριετία στο εξωτερικό, αρχικά με την Πολιτέκνικα Ουνιρέα στη Ρουμανία, στη συνέχεια με την Γκρίνταβικ στην Ισλανδία και τη σεζόν 2019-20 στην Ισπανία με την Κούλε.



Το 2020 επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Κολοσσό, ενώ ακολούθησαν τέσσερις σεζόν στην Elite League με Χαρίλαο Τρικούπη Μεσολογγίου, Έσπερο Λαμίας και Ηρακλή (δυο σεζόν). Με την ομάδα του Ηρακλή, πέτυχε την άνοδο στη GBL τον περασμένο Μάιο στο Φάιναλ Φορ της Elite League που έγινε στην Καρδίτσα.



Καλωσορίζουμε το Μιχάλη στον Α.Σ.Καρδίτσας ΙΑΠΩΝΙΚΗ και του ευχόμαστε υγεία, δύναμη και επιτυχίες με την ομάδα μας».