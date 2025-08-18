Στην προετοιμασία της Ισπανίας ενόψει Eurobasket ο Άλβαρο Καρντένας του Περιστερίου!

O Άλβαρο Καρντένας που θα αγωνιστεί τη νέα σεζόν στο Περιστέρι ως δανεικός από τη Βαλένθια κλήθηκε στην προετοιμασία της εθνικής Ισπανίας!

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας των δυτικών προαστίων έφτασε στην Ελλάδα μόλις την Πέμπτη (14/8), αλλά θα αναχωρήσει από τη χώρα μας για να ενισχύσει την Ισπανία στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας ενόψει του Eurobasket.

Το όνομα του Αλβάρο Καρντένας είναι ανάμεσα στα 17 που θα στελεχώσουν την «φούριας ρόχας» στην τελευταία βδομάδα της προετοιμασίας, που θα διεξαχθεί στη Μαδρίτη, για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα.

Μαζί με τον άσο του Περιστερίου κλήθηκε και ο Λούκας Λανγκαρίτα, με τον Σέρτζιο Σκαριόλο να δουλεύει πλέον με 17 παίκτες.

Αναλυτικά οι κλήσεις:

Σάντι Αλντάμα, Ντάριο Μπριθουέλα, Άλβαρο Καρντένας, Αλμπέρτο Ντίαζ, Γκιλέμ Φεράντο, Ουίλι Ερνανγκόμεθ, Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Λούκας Λανγκαρίτα, Σέρχιο ντε Λαρεα, Ζόελ Πάρα, Χάιμε Πραντίγια, Χοσέπ Πουέρτο, Μάριο Σεντ - Σούπερι, Γιανκούμπα Σίμα, Σάντι Γιούστα