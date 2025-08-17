Κατέκτησε το Asia Cup σε τελικό «θρίλερ» η Αυστραλία

Αυστραλία και Κίνα αναμετρήθηκαν στον τελικά του FIBA Asia Cup. Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ» οι Αυστραλοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 90-89 και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.
Για την Αυστραλία ο Κουκς τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Γκάλογουεϊ προσέθεσε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, για την Κίνα ξεχώρισε ο Μινγχουάν Χου με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Τζινκί Χου με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.
Θυμίζουμε πως το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου κατέκτησε την τρίτη θέση στην διοργάνωση, αφού κέρδισε με 79-73 τη Νέα Ζηλανδία.
Τα δεκάλεπτα: 17-25, 42-46, 68-71, 90-89