Κατέκτησε το Asia Cup σε τελικό «θρίλερ» η Αυστραλία

Η Αυστραλία αναμετρήθηκε με την Κίνα και με το τελικό 90-89 πανηγύρισε την κατάκτηση του FIBA Asia Cup.

Αυστραλία και Κίνα αναμετρήθηκαν στον τελικά του FIBA Asia Cup. Σε ένα παιχνίδι «θρίλερ» οι Αυστραλοί ήταν αυτοί που κατάφεραν να πάρουν τη νίκη με 90-89 και να πανηγυρίσουν την κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου.

Για την Αυστραλία ο Κουκς τελείωσε τον αγώνα με 30 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ και ο Γκάλογουεϊ προσέθεσε 23 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ. Από την άλλη, για την Κίνα ξεχώρισε ο Μινγχουάν Χου με 26 πόντους, 3 ριμπάουντ, 3 ασίστ και 1 μπλοκ και ο Τζινκί Χου με 20 πόντους, 10 ριμπάουντ, 1 ασίστ, 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Θυμίζουμε πως το Ιράν του Σωτήρη Μανωλόπουλου κατέκτησε την τρίτη θέση στην διοργάνωση, αφού κέρδισε με 79-73 τη Νέα Ζηλανδία.

Τα δεκάλεπτα: 17-25, 42-46, 68-71, 90-89

Τα στατιστικά του αγώνα.