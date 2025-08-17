Χάλκινο μετάλλιο για το Ιράν του Μανωλόπουλου στο Asian Cup

Το Ιράν αναμετρήθηκε με τη Νέα Ζηλανδία στον μικρό τελικό του FIBA Asian Cup. Το σύνολο του Σωτήρη Μανωλόπουλου κατάφερε να επικρατήσει με 79-73 και έτσι κατέκτησε την τρίτη θέση και το χάλκινο μετάλλιο.
Για το Ισραήλ, ο Σεγέντ Μαχντί Τζαφάρι τελείωσε τον αγώνα με 22 πόντους, 2 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Αρσαλάν Καζέμι προσέθεσε 16 πόντους και 16 ριμπάουντ. Από την άλλη, για τη Νέα Ζηλανδία ο Φλιν Κάμερον ολοκλήρωσε το ματς με 18 πόντους, 2 ριμπάουντ, 2 ασίστ και 1 κλέψιμο.
Τα δεκάλεπτα: 28-20, 47-43, 66-54, 79-73