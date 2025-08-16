Ο Πρίφτης πήρε τον Ετσενίκε στη Ρέτζιο Εμίλια: «Εξαιρετικός κοντά στο καλάθι και πολύ έμπειρος»

Την απόκτηση του άλλοτε σέντερ του Προμηθέα Πάτρας ανακοίνωσε η Ρέτζιο Εμίλια.

Ο 28χρονος Κολομβιανός σέντερ ανακοινώθηκε για τη σεζόν 2025-26 από την ομάδα του Δημήτρη Πρίφτη, με τον Έλληνα τεχνικό να αναφέρεται στο νέο μεταγραφικό απόκτημα:

«Ο Ετσενίκε είναι ένας πολύ σημαντικός παίκτης, έχει εξαιρετικές ικανότητες κοντά στο καλάθι και είναι πολύ έμπειρος, έχοντας παίξει σε πολλά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Πιστεύω ότι μπορεί να μας βοηθήσει να αναπτύξουμε το στυλ παιχνιδιού που οραματιζόμαστε και να πετύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει».

Ο Ετσενίκε έπαιξε στον Προμηθέα και στην ελληνική λίγκα το 2023-24, ενώ την περασμένη σεζόν ήταν στην Τουρκία και την Πετκίμ Σπορ, έχοντας 11,3 πόντους και 4,9 ριμπάουντ σε περίπου 22 λεπτά κατά μέσο όρο στο Basketball Champions League, ενώ στο εγχώριο πρωτάθλημα είχε 11,2 πόντους και 5,1 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

