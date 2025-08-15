Πέρκινς: «Δέχτηκα απειλές όταν είπα πως ο Μίντλετον κι όχι ο Γιάννης ήταν ο ηγέτης των Μπακς»

Ο Κέντρικ Πέρκινς αποκάλυψε πως δέχτηκε απειλές για τη ζωή του όταν εξέφρασε μια αιρετική άποψη για τους τελικούς του 2021 στο ΝΒΑ.

Ο Κέντρικ Πέρκινς είχε εκφράσει δημόσια την άποψη του όσον αφορά τους τελικούς του 2021, όταν οι Μπακς κατέκτησαν το πρωτάθλημα κόντρα στους Φοίνιξ Σανς. Ο παλαίμαχος σέντερ και νυν σχολιαστής είχε υποστηρίξει πως πραγματικός ηγέτης των Μπακς τότε ήταν ο Κρις Μίντλετον και όχι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κάτι που όπως φαίνεται ενόχλησε.

Ο Πέρκινς σε δηλώσεις του αποκάλυψε πως δέχτηκε απειλές για τη ζωή του ιδίου και της οικογένειάς μετά τα όσα ανέφερε. «Άρχισα να δέχομαι απειλές για τη ζωή μου. Τις έστελνε στους λογαριασμούς της συζύγου μου. Αυτός ο τύπος έστελνε συνέχεια απειλητικά μηνύματα, ‘θα σκοτώσω τα παιδιά σου’, ‘ξέρω πού μένεις’, ‘θα σε δολοφονήσω’ και άλλα τέτοια», τόνισε ο Πέρκινς. «Μπορεί να ασχολούμαστε με το μπάσκετ, αλλά κάποιοι το παίρνουν πολύ σοβαρά», πρόσθεσε.