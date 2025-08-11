Ντατόμε: «Πώς μπορείς να αφήσεις την Ελλάδα εκτός βάθρου;»

Ο Τζίτζι Ντατόμε σε δηλώσεις του μίλησε για το προσεχές Eurobasket αναφέρθηκε στον στόχο της Ιταλίας για μετάλλιο, ενώ ξεχώρισε την Ελλάδα ως μία από τις χώρες που θα μπορούσαν να ανέβουν στο βάθρο.

Σε ρυθμούς Eurobasket κινείται πλέον όλη η μπασκετική Ευρώπη, με τα φιλικά προετοιμασίας των ομάδων να πληθαίνουν και τους παίκτες να προπονούνται εντατικά για το μεγάλο ραντεβού του καλοκαιριού.

«Γιατί να μην διεκδικήσουμε ένα μετάλλιο; Είναι όνειρό μου και ελπίζω να τα καταφέρουμε, γιατί δεν το έζησα ως παίκτης. Όμως υπάρχουν πολλές ομάδες που μπορούν να ανέβουν στο βάθρο: Γαλλία, Γερμανία, Σερβία, Ελλάδα, Λιθουανία, Τουρκία, Ισπανία, Λετονία, Σλοβενία… Πώς μπορείς να αφήσεις κάποια από αυτές έξω; Ο στόχος μας πάντως είναι να βρεθούμε εκεί και να αρπάξουμε την ευκαιρία όπως έκαναν και οι Γυναίκες που κατέκτησαν το χάλκινο», σημείωσε ο Ντατόμε

Η Ελλάδα θα αντιμετωπίσει την Ιταλία στον όμιλο της Κύπρου, με την αναμέτρηση να είναι προγραμματισμένη για τις 28/8 στις 21:30.