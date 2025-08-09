Θύρα 7: «Όποιος μπει εμπόδιο στη δημιουργία της Ολυμπιακής Πολιτείας θα είναι αιώνιος εχθρός μας!»

Ανακοίνωση-μήνυμα της «Θύρας 7» σχετικά με την «Ολυμπιακή Πολιτεία» αναρτήθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (9/8).

Αναλυτικά, τα όσα αναφέρει η δημοσίευση της οργανωμένης κίνησης του Ολυμπιακού:

Τελευταία βλέπουν τα μάτια μας με επίσημο τρόπο και φτάνουν στα αυτιά μας με την μορφή κουτσομπολιού,ΥΠΟΠΤΑ και ΠΕΡΙΕΡΓΑ ΝΕΑ!

Σας ενημερώνουμε (ήρεμα προς το παρόν)!

Οποιοσδήποτε,τολμήσει να μπει εμπόδιο στην ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ που αποτελεί,ΟΝΕΙΡΟ των εκατομμυρίων φιλάθλων της ομάδας μας,ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΑΙΩΝΙΟΣ ΕΧΘΡΟΣ των απανταχού φιλάθλων μας και θα γραφτεί το όνομα του,με ΤΑ ΜΕΛΑΝΟΤΕΡΑ ΧΡΩΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ!

Είναι ΔΕΔΟΜΕΝΟ και ΞΕΚΑΘΑΡΟ,ότι όλη αυτή η “ιστορία που προέκυψε ξαφνικά”,είναι μια προσπάθεια να μπει ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ στον ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ!

Είναι ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ των διοικήσεων του ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ,να πάρουν ξεκάθαρη ΘΕΣΗ για το ΕΚΤΡΩΜΑ που σχεδιάζουν κάποιοι!

Κλειστό γήπεδο στον ερασιτέχνη ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ,

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ!

Υ.Γ 1 Εσείς που υποτίθεται ότι αγαπάτε και νοιάζεστε την ομάδα σας, έχετε όνειρο της ζωής σας,να σας φτιάξουν,ένα γήπεδο το οποίο δεν έχει ούτε τις προδιαγραφές,για να διεξάγονται αγώνες της

Β Εθνικής;;

Υπάρχουν και ΑΛΛΕΣ ΛΥΣΕΙΣ καλύτερες από αυτή την ΤΡΩΓΛΗ!

Υ.Γ 2 Όποιος και ότι ανεβαίνει γρήγορα και εύκολα,ακόμα πιο εύκολα ΓΚΡΕΜΙΖΕΤΑΙ!

Υ.Γ 3 Κύριε Βρούτση,πιθανότατα ΔΕΝ έχετε εκτιμήσει καλά την κατάσταση και όλες τις ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΥΣ,ή έχετε ΠΑΡΑΣΥΡΘΕΙ!

Δοκιμάστε ΓΙΑ ΑΡΧΗ,να κατασκευάσετε στον Βοτανικό ένα γήπεδο για τον ιστορικό Πανελλήνιο να δούμε κάτι….

Σοβαρευτείτε και ΑΝΤΙΛΗΦΘΕΙΤΕ την σοβαρότητα της κατάστασης,γιατί θα ΕΠΑΝΕΛΘΟΥΜΕ με ΟΝΟΜΑΤΑ και ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ!