Επίσημο: Στη Ζενίτ ο Λέβι Ράντολφ

Ο Σάνι Μπετσίροβιτς σήκωσε... μανίκια στη Ρωσία και η Ζενίτ έφτασε σε μια σημαντική συμφωνία 33χρονο φόργουορντ.

Ο Ράντολφ μέτρησε 12 πόντους, 3,8 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ ανά ματς πέρυσι στην Euroleague και το όνομά του «έπαιξε» στο ρεπορτάζ ομάδων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Όμως, η Ζενίτ κατάφερε να αποσπάσει το «ναι» από εκείνον και ανακοίνωσε τη συμφωνία της μαζί του μέχρι το 2027.

Zenit and American guard Levi Randolph have agreed to terms. The 32-year-old joins the club on a two-year deal, staying in Saint Petersburg through the end of the 2026/27 season 🔒💙 pic.twitter.com/3ytAjLKiJ2