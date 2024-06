Συνεχίζει στους Κλίπερς ο Ουέστμπρουκ

Ο 35χρονος γκαρντ, όπως αναφέρει ο Άντριαν Βοϊναρόφσκι, επέλεξε να κάνει χρήση της οption των 4 εκατομμυρίων δολαρίων που είχε για να παραμείνει στην ομάδα για ακόμα έναν χρόνο.

Έτσι, ο Ράσελ παραμένει κάτοικος LA για τρίτη διαδοχική χρονιά, έχοντας διετή θητεία στους Λέικερς και έπειτα στους Κλίπερς, με τους οποίους την περασμένη σεζόν είχε 11,1 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4,5 ασίστ κατά μέσο όρο.

