Μπαρτζώκας σε παίκτες: «Μην έχετε κατεβασμένα κεφάλια, ίσως δεν ήμασταν αρκετά καλοί» (vid)

Μιλώντας στους παίκτες του μετά το τέλος του αγώνα με τη Ρεάλ, ανέφερε:

«Πρέπει να είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ περήφανοι και ικανοποιημένοι για το ταξίδι μας στη φετινή σεζόν. Δώσατε τα πάντα στη Euroleague. Έχουμε ακόμα έναν τίτλο που πρέπει να κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε για να τον κατακτήσουμε.

Μην έχετε κατεβασμένα κεφάλια, παιδιά. Ήταν τρία Final Four στη σειρά, δεν ήμασταν τυχεροί σε κάποιες λεπτομέρειες. Ίσως δεν ήμασταν αρκετά καλοί για να φτάσουμε στον τίτλο. Όπως και να έχει δώσαμε το καλύτερο που μπορούσαμε. Πάμε, ψηλά τα κεφάλια».

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

🔴⚪️The greatest glory in living lies not in never falling, but in rising every time we fall.



✊🏽 Chin up!



🗣️ Bartzokas: «We have one more title and we need to do what ever we can to get it».



Let’s do it!#RMBOLY #OlympiacosBC #WeAreOlympiacos #TogetherWeFight #F4Glory pic.twitter.com/Sqv8LMP61R