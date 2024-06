Ο Ντόντσιτς έβλεπε το Σλοβενία-Δανία την ώρα της προπόνησης των Μάβερικς! (vid)

Ο Σλοβένος γκαρντ των Μάβερικς στην διάρκεια της προπόνησης των Τεξανών, είχε μαζί του το tablet του, παρακολουθώντας τις προσπάθειες των συμπατριωτών του στην αναμέτρηση με την Δανία.

Το τελικό 1-1 των Σλοβένων με την Δανία, σαφώς θα χαροποίησε τον Ντόντσιτς, που ετοιμάζεται για την δική του «μάχη» στο Game 5 των τελικών του NBA κόντρα στους Σέλτικς.

Luka Doncic was tuned in for Slovenia-Denmark EUFA Euro 2024 Group Stage match with a tablet on the bench during the light part of practice, and walked into his press conference with it.



