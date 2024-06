Στην Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ ο Μάσιμο Καντσελιέρι (pic)

Ο Ιταλός τεχνικός έφτασε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, λίγο μετά τις 23:00, με τον πρόεδρο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, Θανάση Χατζόπουλο να υποδέχεται τον νέο προπονητή της ομάδας.

Πλέον μετά την άφιξη του Καντσελιέρι στην Θεσσαλονίκη, αναμένεται να τρέξει και ο σχεδιασμός του Δικεφάλου ενόψει της νέας σεζόν, με τον Ιταλό τεχνικό να είναι ενημερωμένος για το πλάνο του ΠΑΟΚ.

Σκέψεις και συζητήσεις έχουν ήδη γίνει με αρκετούς υποψήφιους μεταγραφικούς στόχους (Μπιλής και Γκιουζέλης στα υπόψιν, όπως και οι Σμιθ και Ντουκρί), όμως η κατ’ ιδίαν συζήτηση με τους διοικούντες της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και τον πρόεδρο Θανάση Χατζόπουλο, αναμένεται να ξεκαθαρίσει πολλές από αυτές τις περιπτώσεις.

Σημαντικό ζήτημα στον σχεδιασμό αποτελεί φυσικά το μπάτζετ της ομάδας, για το οποίο έχει γίνει ήδη κουβέντα και συνεννόηση πριν την τελική συμφωνία με τον Καντσελιέρι. Σε σχέση με την σεζόν που ολοκληρώθηκε ο αγωνιστικός προϋπολογισμός θα κινηθεί στα ίδια επίπεδα, ενδεχομένως να είναι και πιο αυξημένος.

Just landed!

Massimo Cancellieri is here, in Thessaloniki ⚪️⚫️ pic.twitter.com/7XWqLm4m9D