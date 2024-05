Αταμάν σε Γιαννακόπουλο: «Ένα ματς ακόμα!» (vid)

Χαμογελαστοί και οι δύο, αντάλλαξαν μια-δυο κουβέντες, με τον Αταμάν να λέει στον επικεφαλής της πράσινης ΚΑΕ: «Ένα (ματς) ακόμα»!

Ο Παναθηναϊκός παίζει την Κυριακή κόντρα σε Ρεάλ ή Ολυμπιακό για το τρόπαιο και ο Αταμάν έδειξε στον Γιαννακόπουλο πως απέχει η ομάδα του ακόμα μία νίκη από τον τίτλο και το 7ο αστέρι.

FINAL FOUR 2024 - Το Pamestoixima.gr στο Βερολίνο

Ζεις στο maximum τη δράση του FINAL FOUR 2024! Μπαίνεις στο Pamestoixima.gr και ανακαλύπτεις δεκάδες επιλογές για να φτιάξεις το δικό σου στοίχημα στο FINAL FOUR σε κορυφαίες αποδόσεις! 40+ ειδικά στοιχήματα ομάδων και παικτών, Live Streaming*, ενισχυμένες αποδόσεις για μακροχρόνιες επιλογές και μοναδικές προσφορές*! Στο ανανεωμένο Pamestoixima.gr το στοίχημα μπάσκετ περνάει σε άλλο επίπεδο!

*Ισχύουν Όροι & Προϋποθέσεις

«21+ |Αρμόδιος Ρυθμιστής ΕΕΕΠ | Κίνδυνος εθισμού & απώλειας περιουσίας | ΓΡΑΜΜΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ: 1114| Παίξε Υπεύθυνα |».

Ergin Ataman after a win against Fenerbahce:



'ONE MORE! ONE MORE!' 🗣️☘️ pic.twitter.com/Uptr2pFdlh