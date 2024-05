Μπελάδες για τον Λαμέλο Μπολ - Κατηγορείται ότι έσπασε το πόδι 11χρονου (pic)

Ο Λαμέλο Μπολ έμπλεξε για τα... καλά, αφού μία οικογένεια έχει καταθέσει μήνυση προς το πρόσωπό του. Μάλιστα, οι γονείς ζητούν να αναλάβει την ευθύνη για τον τραυματισμό του 11χρονου γιου της οικογένειας.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα λένε οι ίδιοι, ο γκαρντ των Σάρλοτ Χόρνετς κατά την αποχώρησή του απο μία εκδήλωση στις αρχές του περασμένου Οκτώβρη, πάτησε με το αυτοκίνητό του τον πιτσιρικά, με αποτέλεσμα να του σπάσει το πόδι.

Ο νεαρός, ήταν φίλαθλος των «Σφηκών» και προσπαθούσε να πάρει ένα αυτόγραφο του αστέρα του NBA, ωστόσο εκείνος προτίμησε να φύγει γρήγορα με το αμάξι του, όπως αναφέρει και η μητέρα του 11χρονου. Η οικογένεια ζητά αποζημίωση ύψους 25.000 δολαρίων για εν λόγω ατύχημα.

«Ο Μπολ οδηγούσε με εξαιρετικά αμελή και απερίσκεπτο τρόπο. Καθώς επιτάχυνε το όχημά του προς τα εμπρός ξαφνικά, τον τραυμάτισε σοβαρά», ανέφερε η μητέρα.

Μέσα στη μηνυτήρια αναφορά συμπεριλήφθηκαν και οι Σάρλοτ Χόρνετς, αφού το συμβάν έλαβε χώρα έξω από το γήπεδό τους, Spectrum Center.

