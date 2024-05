Ξέσπασμα Παπαθεοδώρου: «Που έχετε δει να διακόπτεται το πρωτάθλημα για 23 μέρες τον Μάιο; Στην Ουγκάντα;

Ο Ηλίας Παπαθεοδώρου στις δηλώσεις του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου μετά το παιχνίδι του Προμηθέα με τον Παναθηναϊκό ξέσπασε με αφορμή τη διακοπή του πρωταθλήματος για 23 μέρες.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό και για τη νίκη αλλά και για την πρόκριση στο Final Four της Euroleague. Είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία για τον σύλλογο. Συγχαρητήρια επίσης και στον Ολυμπιακό για την πρόκριση. Είναι μεγάλο επίτευγμα για το ελληνικό μπάσκετ να έχει δύο ομάδες στο Final Four και σε συνδυασμό με την παρουσία του Περιστεριού στο Final Four του BCL είναι μια πολύ ωραία εικόνα για το ελληνικό πρωτάθλημα και μπάσκετ.

Για το παιχνίδι θα πω ότι η ομάδα έπαιξε σε αρκετά καλό επίπεδο μετά την αποβολή μου απέναντι σε μια ομάδα υψηλού επιπέδου. Είχαμε καλή κυκλοφορία και καλές αποφάσεις στην επίθεση ναι ευστοχήσαμε σε κάποια μακρινά σουτ και ήμασταν πολύ ανταγωνιστικοί που για εμάς ήταν το σημαντικό. Και ήταν σημαντικό γιατί δεν θυμάμαι καμία ομάδα αυτή την περίοδο να έχει να παίξει 23 μέρες επίσημο παιχνίδι μπάσκετ, όπως όλες οι ομάδες. Σε αυτό το κομμάτι της σεζόν.

Θα ήθελα λοιπόν μετά τα πολύ ωραία λόγια που είπαμε για τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό να ρωτήσω ποιος κάνει κουμάντο στο ελληνικό μπάσκετ; Τι πρεσβεύουν αυτές οι δύο ομάδες; Εμείς οι άλλοι υπάρχουμε; Πως μπορεί να χαρακτηρίσει κάποιος ένα πρωτάθλημα που διακόπτεται 23 μέρες; Ποιο θα είναι το πρόβλημα αν ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός παίξουν ενδιάμεσα παιχνίδια; Σε ποια άλλη χώρας της Ευρώπης διακόπτεται το πρωτάθλημα για 23 μέρες γιατί υπάρχουν τα πλέι οφ της Euroleague; Στην Ουγκάντα; Στο Αζερμπαιϊτζάν; Εμείς έχουμε πλέι οφ, πρέπει να κρατήσουμε την ομάδα, πως θα παίξουμε μετά από μια διακοπή 25 ημερών τον Μάιο. Είναι σαν να πήγαμε διακοπές και να επιστρέψαμε. Και η Ρεάλ γιατί παίζει; Η Μπαρτσελόνα γιατί παίζει; Η Μακάμπι γιατί παίζει; Και τι θα γίνει αν χάσει ο Παναθηναϊκός από τον Προμηθέα; Ή ο Ολυμπιακός από το Περιστέρι; Θα αλλάξει κάτι; Θα είναι διαφορετικός ο τελικός στο πρωτάθλημα;

Τους ενδιαφέρει το ελληνικό μπάσκετ ή νομίζουν ότι ελληνικό μπάσκετ είναι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός; Και εμείς πρέπει να είμαστε από κάτω να τους αποθεώνουμε και να τους λέμε μόνο μπράβο; Τους ενδιαφέρει το ελληνικό μπάσκετ; Το ελληνικό πρωτάθλημα; Η Εθνική ομάδα; Έγινε κάποια κριτική για αυτό από κάποιον; Τι ακριβώς πρεσβεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι το πρωτάθλημα. Ποιος είναι ο λόγος παρουσίας μας; Να κάνουμε τις μαριονέτες; Είναι μεγάλος ο προβληματισμός όλων των άλλων ανθρώπων του μπάσκετ, γιατί μπάσκετ είναι οι δυο μεγάλες ομάδες της χώρας και όλοι χαίρονται με τις επιτυχίες τους.

Εγώ δεν θυμάμαι όταν έπαιξε το Περιστέρι και ο Προμηθέας προημιτελικό να διακόπηκε το ελληνικό πρωτάθλημα. Εμείς γιατί παίξαμε την Κυριακή με τον Άρη και την Τετάρτη με τη Μάλαγα; Εμάς δεν μας ενδιαφέρει το Final Four; Μόνο ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός θέλουν να πάνε; Το Περιστέρι γιατί έπαιξε κανονικά; Ο Άρης όταν ήταν να πάει στους “8” του Eurocup, που επίσης έκανε πολύ καλή πορεία. Γιατί δεν διακόπηκε το πρωτάθλημα.

Θα καυτηριάσει κανεις το γεγονός ή θα είμαστε αυτοί που χειροκροτάνε; Νομίζω ότι αν δεν αλλάξει η νοοτροπία από τους δυο μεγάλους, γιατί αυτοί τρέχουν την κατάσταση στο ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε κάποιες επιτυχίες αλλά οι υπόλοιποι δεν θα μπορούμε να αναπτυχθούμε σαν προπονητές, σαν ομάδες, σαν σύλλογοι. Νομίζω ότι εκφράζω την πλειοψηφία των υπολοίπων ομάδων και ελπίζω να βρεθεί μια λύση την επόμενη χρόνια γιατί Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός θα είναι πάλι δυνατοί και θα έχουν επιτυχίες. Και να βρεθεί μια συμβιβαστική λύση ώστε όλοι να συμμετέχουμε με ίσους όρους».