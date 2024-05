Euroleague: Ανάρτηση με πλατεία Συντάγματος και 2012 ενόψει του Game 5 στο ΟΑΚΑ (pic, vid)

Το εισιτήριο για το Final Four διεκδικεί απόψε (21:15, Novasports Prime, SDNA) ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο οποίος υποδέχεται στο κατάμεστο ΟΑΚΑ τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, για το Game 5.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν είναι έτοιμη για τη σπουδαία αναμέτρηση, αλλά με τη Εuroleague να βάζει και τον κόσμο στο κλίμα!

Στα social media της διοργανώτριας, «ανέβηκε» φωτογραφία με την πλατεία Συντάγματος, ενώ ακολούθησε ανάρτηση με ένα βίντεο από το ιστορικό Game 5 του 2012 στο ΟΑΚΑ στο οποίο ο Παναθηναϊκός είχε επικρατήσει της Μακάμπι παίρνοντας το εισιτήριο για το Final Four της Κωνσταντινούπολης!

Any guesses where we are? 📍 👀 #EveryGameMatters pic.twitter.com/Q45B28HtWS