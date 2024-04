Άναψαν τα αίματα στο Πέισερς-Μπακς: Μπουνιές και αποβολή για τον Πόρτις (vid)

Ο φόργουορντ των «Ελαφιών» στη διάρκεια του πρώτου δωδεκαλέπτου της αναμέτρησης ήρθε σε αντιπαράθεση με τον Άντριου Νέμπχαρντ, με τον Πόρτις, μάλιστα να γρονθοκοπεί τον γκαρντ των Πέισερς.

Αμέσως πήγε να προκληθεί σύρραξη, που έληξε άμεσα με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων, ωστόσο ο Πόρτις αποβλήθηκε με δύο τεχνικές ποινές, αφήνοντας τεράστιο κενό, με τους Μπακς να γνωρίζουν την τρίτη συνεχόμενη ήττα από τους Πέισερς.

Bobby Portis has been ejected from Game 4 after this incident.#FearTheDeer | #NBA pic.twitter.com/j0Jq2yuttx