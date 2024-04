Με Πέισερς οι Μπακς - Τα ζευγάρια σε playoff και play in στην Ανατολή

Ολοκληρώθηκε η regular season του NBA στην ανατολική περιφέρεια με τους Μιλγουόκι Μπακς του Γιάννη Αντετοκούνμπο να καταλαμβάνουν την 3η θέση πέφτοντας στους Ιντιάνα Πέισερς στα playoffs.

Την τελευταία αγωνιστική της κανονικής διάρκειας στην ανατολική περιφέρεια έγιναν πράγματα και θαύματα, αφού οι Καβαλίερς... επέλεξαν αντίπαλο, καθώς ηττήθηκαν από τους Χόρνετς με 110-120 για να πέσουν στην τέταρτη θέση και να διασταυρωθούν με τους Ορλάντο Μάτζικ που τερμάτισαν στην 5η θέση.

Οι Μπακς πήγαν στη 3η θέση μετά την ήττα τους από το Ορλάντο και σε συνδυασμό με τη νίκη των Νικς επί των Μπουλς με 120-119 στην παράταση, με τους Νεοϋορκέζους να καταλαμβάνουν την 2η θέση, στέλνοντας στην 3η τα «Ελάφια», που θα διασταυρωθούν με τους Ιντιάνα Πέισερς.

Όσον αφορά το play in tournament, οι Σίξερς θα αντιμετωπίσουν τους Χιτ, με το νικητή του συγκεκριμένου ζευγαριού να διασταυρώνεται με τους Νικς, ενώ οι Μπουλς θα αντιμετωπίσουν τους Χοκς, με τον νικητή να περνάει στον τελικό με τον ηττημένο από το ζευγάρι των Νικς με τους Χιτ για την 8η θέση και το διασταύρωμα με τους Σέλτικς.

Τα ζευγάρια στα playoffs

Σέλτικς vs Σίξερς ή Χιτ ή Μπουλς ή Χοκς

Νικς vs Σίξερς ή Χιτ

Μπακς vs Πέισερς

Καβαλίερς vs Μάτζικ

Τα ζευγάρια στο play-in tournament

Σίξερς-Χιτ (18/4, 2:00)

Μπουλς-Χοκς (18/4, 4:30)