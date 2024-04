Η απονομή του τροπαίου στις Λόντον Λάιονς της Στέλλας Καλτσίδου (vid+pics)

Η 41χρονη προπονήτρια έγινε η πρώτη coach από την Ελλάδα που κατακτά το EuroCup γυναικών, με τις Λόντον Λάιονς να ανατρέπουν τη διαφορά των 7 πόντων (75-68) του πρώτου αγώνα και έφτασαν στην πρώτη τους κατάκτηση ευρωπαϊκού τίτλου στην ιστορία τους.

Όπως ήταν φυσικό, μετά το τέλος του αγώνα, η Στέλλα Καλτσίδου και οι αθλήτριες της πανηγύρισαν έξαλλα την κατάκτηση του τροπαίου, στήνοντας ένα τεράστιο γλέντι στο παρκέ, με αποκορύφωμα την απονομή του τροπαίου.

Δείτε παρακάτω video και φωτογραφίες:

The London Lions are the first British basketball team in history to win a European trophy 🏆 pic.twitter.com/dBQeFGGqqP