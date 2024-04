Τρελάθηκε ο Γιαννακόπουλος στο μεγάλο τρίποντο του Χουάντσο (vid)

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός παρακολούθησε από κοντά το παιχνίδι και έζησε πολύ έντονα όλο το παιχνίδι, όμως μία αντίδρασή του καταγράφηκε από την πράσινη παρακάμερα.

Δείτε πως έζησε την εξέλιξη της φάσης και το τρίποντο του Χουάντσο στα 2’36’’ για το φινάλε που έγραψε το 70-78, με τις… φλέβες του να πετάγονται από την ένταση της στιγμής!

