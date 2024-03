Ο Ντόντσιτς «βλέπει» Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό στο Final-4 (vid)

Με την Euroleague να μπαίνει στην τελική ευθεία, οι προβλέψεις για το Final-4 δίνουν και παίρνουν. Ο Λούκα Ντόντσιτς σε δηλώσεις του στο κανάλι της Euroleague έδωσε τις δικές του προβλέψεις για τις τέσσερις ομάδες που θα βρεθούν στο Βερολίνο.

Ο Σλοβένος σούπερ-σταρ εκτιμά πως Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα βρίσκονται στις τέσσερις καλύτερες ομάδες της Ευρώπης, ενώ την τετράδα κλείνουν η πρώην ομάδα του, Ρεάλ και η Φενέρ του Σάρας.

«Η πρόβλεψή μου για τις ομάδες που θα πάνε στο Final 4 είναι Ρεάλ Μαδρίτης, Ολυμπιακός, Φενέρμπαχτσε και Παναθηναϊκός», ενώ σε ερώτηση για το ποιος θα κατακτήσει το τρόπαιο απάντησε: «Φυσικά η Ρεάλ!».

