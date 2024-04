Σχολιαστής Euroleague και FIBA: «Δεν έχω ξανανιώσει τέτοια ατμόσφαιρα στη ζωή μου»

Το ΟΑΚΑ, χθες το βράδυ, κατά τη διάρκεια του Game 2 με τη Μακάμπι… κόχλαζε. Οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν γεμίσει το κλειστό είχαν δημιουργήσει μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρα. Έναν… Παράδεισο για τους “πράσινους” και μια… κόλαση για την ομάδα του Όντεντ Κάτας.

Και όπως φάνηκε και ο σχολιαστής αγώνων στο κανάλι της Euroleague και της FIBA, Τιμ Λονγκ, όχι απλά εντυπωσιάστηκε αλλά… τρελάθηκε από την ατμόσφαιρα και έγραψε στο “Χ”.

“Ειλικρινά δεν έχω ξαναβιώσει ατμόσφαιρα σαν αυτή του ΟΑΚΑ στη ζωή μου. Η τηλεόραση και η εικόνα γενικότερα δεν μπορεί να αποτυπώσει το τι ακριβώς γινόταν. Ελπίζω απλά να ακουγόμουν καλά στη μετάδοση. Έτρεμα από αδρεναλίνη και είχα… πόνους στα αυτιά, καθ’ όλη τη διάρκεια της μετάδοσης. Το λάτρεψα. Σε ευχαριστώ Παναθηναϊκέ και Θύρα 13”.

Honestly, I’ve never experienced an atmosphere like that in my life. Audio on videos & TV does not do it justice. Hope the broadcast sounded ok - I was trembling with adrenaline & ear pain the whole way through. Loved it 💚. Thank you #paobc #Gate13 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/cpB8iJhFAX