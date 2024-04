Καθηγητής έκανε τουλούμι στο ξύλο μαθητή του που τον αποκάλεσε «νέγρο» (vid)

Στο βίντεο φαίνεται η έκρηξη του ο Ρεκουόν Σμιθ όταν ρίχνει στο έδαφος τον μαθητή με αποτέλεσμα τη σωματική του βλάβη.

Μετά τη δημοσιοποίηση των βίντεο αστυνομικοί συνέλαβαν και τον εκπαιδευτικό και τον μαθητή με την τοπική αστυνομία να επιβεβαιώνει ότι ο αναπληρωτής καθηγητής απομακρύνθηκε από τη θέση του και πλέον του απαγορεύτηκε να διδάσκει στην περιοχή.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες ο μαθητής νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο και αναρρώνει μετά την επίθεση που δέχθηκε.

Ο 27χρονος εκπαιδευτικός κατηγορείται, μεταξύ άλλων, για ξυλοδαρμό που προκάλεσε σημαντική βλάβη σε μαθητή και κρατείται με εγγύηση 9.000 δολαρίων ενώ η δίκη του έχει προγραμματιστεί για σήμερα, Παρασκευή.

Πηγή: in.gr

TEACHER-STUDENT FISTFIGHT



Police arrested a substitute teacher in Vegas after throwing punches, knocking a student to the ground. What the district is saying and more on the investigation: https://t.co/3u3o1R6uVA pic.twitter.com/HGr8GQkTBN