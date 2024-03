Παναθηναϊκός: Το ματς της δεκαετίας στη φλεγόμενη Μπολόνια του 12-3 εντός έδρας!

Ο Παναθηναϊκός Aktor θα δώσει το... ματς της δεκαετίας στη «φλεγόμενη» έδρα της Βίρτους Μπολόνια (29/3), η οποία μετράει ρεκόρ 12-3 στη φετινή Euroleague στο «σπίτι» της.

Οι «πράσινοι» με τέσσερις νίκες στα τελευταία πέντε παιχνίδια τους είναι σε θέση να... ορίζουν την τύχη τους στην Euroleague. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν έχει ανέβει στο 20-11, έχει τις ισοβαθμίες με Μονακό και Μπαρτσελόνα και γνωρίζει πως αν κάνει το 3Χ3 θα ολοκληρώσει τη regular season στη 2η θέση του βαθμολογικού ταμπλό.

Τι σημαίνει αυτό; Η «μετάφραση» είναι απλή: αν το «τριφύλλι» καταφέρει να τερματίσει 2ο, τότε θα έχει... ανοίξει το ιδανικό μονοπάτι για την επιστροφή του στα Final Four, καθώς θα διασταυρωθεί -με πλεονέκτημα έδρας- με τον νικητή των θέσεων Νο. 7 - Νο. 8 του Play-in, άρα πιθανότατα με κάποιον εκ των Μακάμπι Τελ Αβίβ, Βίρτους Μπολόνια και Μπασκόνια. Βέβαια, για να «αγκαλιάσει» τη 2η θέση ο Παναθηναϊκός Aktor οφείλει να κάνει το 3-0 στα ματς που του μένουν και το αμέσως επόμενο παιχνίδι μοιάζει με... τελικό. Βλέπετε, την Παρασκευή (29/3) η «παρέα» του Κώστα Σλούκα θα αναμετρηθεί εκτός έδρας με τη Βίρτους Μπολόνια.

Οι Ιταλοί (17-14 ρεκόρ) δεδομένα δεν βρίσκονται στο καλύτερο φεγγάρι τους, έρχονται από τέσσερις σερί ήττες και έχουν κατρακυλήσει από τις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας. Όμως, παραμένουν ιδιαίτερα απειλητικοί, ειδικά στο «σπίτι» τους, όπως δείχνει ξεκάθαρα και το ειδικό ταμπλό με τα εντός έδρας αποτελέσματα των ομάδων της Euroleague.

Οι ομάδες με τα καλύτερα εντός έδρας ρεκόρ:

Φενέρμπαχτσε 14-1

Μπαρτσελόνα 14-2

Ρεάλ Μαδρίτης 13-2

Παναθηναϊκός 13-3

Βίρτους Μπολόνια 12-3

Το σύνολο του Λούκα Μπάνκι, λοιπόν, έχει μία από τις πέντε πιο... ισχυρές, αποτελεσματικές έδρες της φετινής διοργάνωσης, την οποία εκμεταλλεύεται σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το κοινό της Βίρτους Μπολόνια δημιουργεί «καυτή» ατμόσφαιρα στη "Virtus Segafredo Arena" και όποιος περιμένει εξέδρες αντίστοιχες με αυτές της Αρμάνι Μιλάνο μάλλον είναι γελασμένος.

Όμως, ποιες ομάδες έχουν καταφέρει να περάσουν μέχρι στιγμής από την Μπολόνια;

Οι φετινές εντός έδρας ήττες της Βίρτους Μπολόνια:

1η αγωνιστική (5/10): Βίρτους Μπολόνια - Ζαλγκίρις 79-82

26η αγωνιστική (9/2): Βίρτους Μπολόνια - Μονακό 78-81

29η αγωνιστική (19/3): Βίρτους Μπολόνια - Ρεάλ Μαδρίτης 74-89

Για να το αντιστρέψουμε, η Βίρτους έχει «υποτάξει» στο «σπίτι» την τρέχουσα σεζόν την Αναντολού Εφές (93-81), την Αρμάνι Μιλάνο (86-79), τη Φενέρμπαχτσε (87-79), την Μπαρτσελόνα (80-75), την Μακάμπι Τελ Αβίβ (100-90), τον Ολυμπιακό (69-67) και την Παρτιζάν (88-84) μεταξύ άλλων.

Το ρεπορτάζ από την Ιταλία αναφέρει πως ο Ντάνιελ Χάκετ (8,4 πόντοι, 3,3 ριμπάουντ, 3,8 ασίστ, 1 κλέψιμο, 11,5 βαθμοί στο σύστημα αξιολόγησης ανά ματς) αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα στο γόνατο και το επιτελείο του Μπάνκι περιμένει τις εξετάσεις του το επόμενο διάστημα, για να διαπιστωθεί το μέγεθος της «ζημιάς». Από εκεί και πέρα, ο Αϊζάια Κορντινιέ (9,1 πόντοι, 3,9 ριμπάουντ, 2,6 ασίστ, 1 κλέψιμο, 11,1 βαθμοί κατά μέσο όρο) έχει τραυματιστεί στον αστράγαλο και άπαντες... τρέχουν για να είναι έτοιμος στο ματς με τον Παναθηναϊκό Aktor. Σε αυτή τη φάση, πάντως, η συμμετοχή του παραμένει αμφίβολη.

Με ή χωρίς τους Χάκετ - Κορντινιέ, οι Ιταλοί γνωρίζουν πως θα έχουν στο πλευρό τους το κοινό τους, όπως συμβαίνει με... ένταση και συχνότητα στα τελευταία παιχνίδια τους. Η λίστα που ακολουθεί είναι ενδεικτική.

Η προσέλευση του κοινού μέσα στο 2024 στα παιχνίδια στη "Virtus Segafredo Arena", ένα γήπεδο χωρητικότητας 9.980 θεατών:

vs Μπάγερν Μονάχου: 9.630

vs Βιλερμπάν: 7.573

vs Παρτιζάν: 9.544

vs Μονακό: 9.385

vs Βαλένθια: 9.522

vs Ρεάλ Μαδρίτης: 9.517

Στα γραφεία της ΚΑΕ Παναθηναϊκός Aktor έχουν φτάσει πάνω από 1.150 αιτήματα ανθρώπων που προτίθενται να ταξιδέψουν στην Μπολόνια για το ματς. Ωστόσο, η ιταλική ομάδα αναμένεται να δώσει 320-370 εισιτήρια στους φιλοξενούμενους, γνωρίζοντας τη σημασία του αγώνα και θέλοντας να «διασφαλίσει» πως το «πράσινο» χρώμα δεν θα είναι το κυρίαρχο στις εξέδρες.

Η Βίρτους, λοιπόν, παίζει για τους δικούς της στόχους και έχει τα δικά της «ατού» στην αναμέτρηση της 31ης αγωνιστικής της regular season. Το 12-3 εντός έδρας και τα διαδοχικά παιχνίδια με σχεδόν sold out σίγουρα «λένε» πολλά. Από την μεριά του, όμως, ο Παναθηναϊκός Aktor θα δώσει ίσως το... σπουδαιότερο ματς της δεκαετίας, ξέροντας πως ένα διπλό μπορεί να του διευκολύνει το έργο για να φτάσει στον μεγάλο στόχο της σεζόν: την επιστροφή στο Final Four.