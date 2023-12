Ανταλλαγη στο ΝΒΑ: Στους Νικς ο Ανουνόμπι, στους Ράπτορς οι Μπάρετ και Κουίκλι

Τα trades ξεκίνησαν στο ΝΒΑ και μια σημαντική κίνηση αποφασίστηκε ανάμεσα σε Ράπτορς και Νικς. Οι Νεοϋορκέζοι απέκτησαν τον Ανουνόμπι, ο οποίος στους Ράπτορς είχε φέτος 15,4 πόντους και 3,9 ριμπάουντ κατά μέσο όρο και θα πλαισιώσει τους Τζέιλεν Μπράνσον και Τζούλιους Ραντλ στην περιφέρεια της ομάδας. Μαλακάι Φλιν και Πρέσιους Ατσίουα είναι οι άλλοι δύο παίκτες που ακολουθούν τον Ανουνόμπι στη Νέα Υόρκη.

Αντίθετα, οι Ράπτορς απέκτησαν από τους Νικς τους Αρ Τζέι Μπάρετ, Ιμάνουελ Κουίκλι καθώς και και μία επιλογή 2ου γύρου σε επόμενο draft.

The Toronto Raptors are finalizing a trade to send OG Anunoby to the New York Knicks for a package including RJ Barrett, Immanuel Quickley and draft considerations, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Z81TH1EexF