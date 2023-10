O Χόλιντεϊ άρχισε να «βομβαρδίζει» με τους Σέλτικς (vids)

Ο πολύπειρος γκαρντ λίγες ημέρες μετά την μεγάλη μεταγραφή του στους «Κέλτες», άρχισε να βομβαρδίζει τα αντίπαλα καλάθια, σημειώνοντας τους πρώτους τους πόντους.

Ο Χόλιντεϊ σκόραρε με δύο τρίποντα στο πρώτο ημίχρονο της φιλικής αναμέτρησης των Σέλτικς με τους Σίξερς, δείχνοντας την ικανότητά του και στο σκοράρισμα πέρα από την άμυνα.

Jrue Holiday from downtown 👌 Catch 76ers/Celtics #NBAPreseason action on ESPN! pic.twitter.com/oZbHKBQRFQ

Another 3 from Jrue 🔥#NBAPreseason on ESPN 🍿 pic.twitter.com/mubsgVW1gh