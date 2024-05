Μια θέση στο Final Four της Euroleague στο Βερολίνο διεκδικεί απόψε η Μακάμπι Τελ Αβίβ κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR στο ΟΑΚΑ, στο 5ο παιχνίδι της σειράς των προημιτελικών.

Οι παίκτες του Κάτας βρέθηκαν το μεσημέρι στο ΟΑΚΑ για το καθιερωμένο χαλάρωμα πριν τον αγώνα.

Here to seal the deal @Zo_Brown pic.twitter.com/bzKOIDInOf